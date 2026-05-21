Una acalorada pelea sostuvieron en las últimas horas los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, Fabiola Márquez, postulada por el Pacto Histórico, y Álvaro Hernán Prada, postulado por el Centro Democrático.

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Esto por cuenta de las medidas cautelares decretadas por la togada Márquez contra la encuestadora brasileña AtlasIntel para que no pudiera publicar más sus sondeos en la revista Semana.

La emisora La FM reveló un video de la discusión durante la sesión en la que la corporación electoral decidió tumbar las medidas contra la encuestadora.

Prada le dijo a Márquez que esa decisión violaba el debido proceso. Y la togada le respondió que el no era quién para tomar la decisión de suspender las medidas.

Márquez había argumentado incumplimientos a la ley de encuestas vigente, como fallas metodológicas, omisiones en la documentación y la posible presentación de sondeos como encuestas formales.

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Pero la revista Semana anunció recursos legales por el intento de censura y desde la campaña de Abelardo de la Espriella, con cifras favorables en los sondeos, anunciaron una recusación contra Prada, pues el CNE ya tiene tres investigaciones contra la firma y el togado es de ascendencia uribista como la también candidata Paloma Valencia.

La Sala Plena del CNE finalmente levantó rápidamente los efectos de la medida cautelar tras un recurso de reposición presentado por la encuestadora.