Un adulto mayor perdió la vida de forma violenta tras ser acribillado a disparos por tres sicarios que irrumpieron la noche de ayer en su vivienda, en el barrio Carrizal, localidad Metropolitana de Barranquilla.

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El occiso respondía al nombre de John Eduardo Rodríguez Márquez, de 60 años de edad.

Según el reporte de la Policía, los hechos ocurrieron hacían las 8:30 p. m., momentos en que la víctima se encontraba en la tranquilidad de su hogar, ubicado en la carrera 2E con calle 50.

De forma abrupta, tres sujetos ingresaron a su residencia y, sin mediar palabra, le propinaron varios disparos, dejándolo malherido. Tras el ataque, los moradores del sector lo auxiliaron y trasladaron hasta el Camino Ciudadela 20 de Julio, donde posteriormente falleció por la gravedad de las heridas.

Según las investigaciones de Inteligencia, el ataque armado, al parecer, iba en contra del hijo de la víctima, quien sería un presunto integrante del grupo criminal Los Pepes, en confrontación con Los Costeños.

La Policía designó un equipo especializado de investigadores de la SIJÍN para el esclarecimiento del crimen.