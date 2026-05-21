La familia de Juanes vivió un momento especial y lleno de emociones con la graduación universitaria de Luna, la hija mayor del cantante y Karen Martínez.

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A través de su cuenta en Instagram, tanto el artista como la modelo compartieron fotografías y mensajes dedicados a la joven de 22 años, quien terminó sus estudios en Boston College, una de las instituciones académicas más reconocidas de Estados Unidos.

La celebración reunió a toda la familia, incluyendo a sus hermanos Paloma y Dante, quienes acompañaron a Luna durante la ceremonia de graduación.

Instagram juanes Graduación universitaria de Luna, la hija mayor del Juanes y Karen Martínez.

Karen Martínez, conocida también como “La Chechi”, publicó un emotivo mensaje en el que recordó cuando, cuatro años atrás, dejaron a su hija en la residencia universitaria para iniciar esta etapa académica.

La modelo expresó el orgullo que siente junto a Juanes por ver a Luna alcanzar una nueva meta personal y convertirse en una mujer enfocada en sus sueños y proyectos.

Instagram juanes Luna, hija de Juanes

“Parece que fue ayer cuando estábamos aquí llorando al dejarte en esta ciudad de fríos y calores, la bella Boston. Tengo nervios y mucho orgullo de saber que lo has logrado”, escribió el cantante.

Por su parte, Juanes también dedicó un mensaje cargado de emoción en el que habló sobre el crecimiento personal de Luna y los desafíos que enfrentó durante sus estudios.

“Qué alegría celebrarte en compañía de tu mamá, Paloma y Dante. Eres ejemplo de disciplina para todos nosotros y nuestros corazones están hoy y siempre contigo”, indicó.

El intérprete de La camisa negra aseguró sentirse orgulloso de la disciplina y fortaleza de su hija, a quien describió como un ejemplo para toda la familia.

Durante la ceremonia, Karen Martínez vistió un maxi vestido floral en tonos azul cielo, mientras que Juanes optó por un conjunto gris Oxford compuesto por camisa oversize y pantalón a juego.