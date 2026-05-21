La convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 ha dejado sin dudas videos que quedarán para la historia, por los sentimientos que causan.

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Uno de esos fue el día luego de que Weverton, arquero de 38 años, se desmayara al escuchar su nombre entre los futbolistas elegidos por el técnico Carlo Ancelotti.

El episodio ocurrió en la casa del guardameta mientras seguía junto a su familia el anuncio oficial de los 26 convocados de la selección brasileña. En el video, difundido posteriormente por el propio futbolista en redes sociales, se observa el momento exacto en que pierde el equilibrio y cae al suelo tras escuchar la confirmación de su presencia en la Copa del Mundo.

Instagram weverton010 Weverton escuchando la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Las imágenes muestran a sus familiares reaccionando entre gritos, emoción y sorpresa mientras intentaban ayudarlo después del inesperado desmayo.

Durante una conferencia de prensa en la Arena do Grêmio, Weverton explicó que todo ocurrió en cuestión de segundos y reconoció que ni siquiera entendió completamente lo sucedido.

El arquero aseguró que, al revisar las grabaciones, incluso agradeció que el golpe no terminara siendo más grave debido a la manera en que cayó al piso mientras celebraba con sus familiares.

El jugador también tomó el episodio con humor y compartió el video en Instagram acompañado de un mensaje en el que bromeó sobre las múltiples emociones que reflejaba la escena.

Instagram weverton010 Weverton se desmayó

“De la cámara de mi casa para ti.. disfruta con moderación, porque este video tiene muchas capas”, escribió.

La reacción rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios entre aficionados y medios deportivos.

Esta será la segunda experiencia mundialista para Weverton, quien ya había integrado el plantel brasileño durante el Mundial de Qatar 2022. En aquella edición disputó algunos minutos frente a Selección de fútbol de Corea del Sur en los octavos de final.

Además, el guardameta fue parte de la selección brasileña que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y también integró el equipo que disputó la Copa América 2021.

Asimismo, la preparación de Brasil para la Copa del Mundo comenzará oficialmente el 27 de mayo en la Granja Comary, antes de disputar amistosos internacionales y viajar posteriormente a Estados Unidos para el torneo.