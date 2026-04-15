Si alguien quiere entender qué está sonando hoy sin prender la radio, basta con abrir TikTok y desplazarse unos minutos. Ahí, entre coreografías improvisadas y videos repetidos hasta el cansancio, hay un patrón claro: varias de las canciones más usadas tienen sello colombiano.

Y no es casualidad. Lo que está pasando mezcla ritmos pegajosos, momentos virales y algo que la industria todavía intenta descifrar sin éxito: por qué una canción explota de la nada.

Aria Vega lidera tendencias en TikTok con ‘Chévere’, una de las canciones más virales de 2026

El ejemplo más evidente es el de Aria Vega. Su canción ‘Chévere’ no se quedó en “suena bien”, sino que se volvió acción: un trend, un movimiento, una especie de coreografía colectiva que se replicó sin control.

Más de 1,7 millones de videos en TikTok y más de 50 millones de reproducciones en Spotify no aparecen porque sí. La canción tiene ese combo que funciona: ritmo rápido, coro fácil y un concepto que la gente puede imitar sin pensar demasiado.

Y sí, también hay contexto. El tema ya venía calentándose desde espacios como el Carnaval de Barranquilla, donde fue uno de los más coreados y terminó de dispararse en redes sociales.

El resultado: una artista que hace unos meses sonaba local ahora está armando gira nacional y metiéndose en conversaciones fuera del país.

Piso 21 y Juan Duque posicionan ‘Regalito’ como tendencia viral en TikTok

Mientras tanto, Piso 21 y Juan Duque hacen lo suyo con ‘Regalito’. Aquí no hay sorpresa, sino estrategia bien ejecutada.

El tema mantiene un flujo constante de contenido: al menos 100 videos diarios en TikTok. No es un pico, es insistencia. Y en esta plataforma, eso vale oro.

El urbano colombiano ya entendió algo clave: no se trata solo de lanzar canciones, sino de crear momentos que la gente quiera reutilizar. ‘Regalito’ funciona porque cabe en cualquier video, desde un baile hasta una escena cotidiana.

Shakira revive ‘Algo tú’ en TikTok y supera millones de vistas en un solo día

Y luego está Shakira, que básicamente juega en otra liga. Mientras otros intentan pegar un hit, ella revive canciones como si acabaran de salir.

‘Algo tú’, su colaboración con Beéle, volvió a moverse con fuerza después de que los usuarios empezaran a usarla en retos y videos. En un solo día superó los 5 millones de vistas, impulsada casi completamente por la dinámica de la plataforma.

No es la primera vez que pasa. Varias canciones de su catálogo han tenido segundas vidas gracias a TikTok, donde una coreografía o un audio específico puede devolverlas al centro de todo.

Artistas emergentes como @Takya_ crecen en TikTok y llegan a escenarios internacionales

Detrás de todo esto hay una lógica más grande. TikTok dejó de ser solo una app para perder el tiempo y se convirtió en una especie de radar musical.

“Más que una plataforma de entretenimiento, TikTok se ha consolidado como un espacio de descubrimiento para nuestra comunidad: un lugar donde las personas no solo encuentran lo que les gusta, sino también aquello que aún no sabían que estaban buscando”, explicó Gabriel Llano, líder de Operaciones Musicales en TikTok Latinoamérica, en diálogo con ‘Revista Semana’.

Suena técnico, pero en la práctica es simple: la gente decide qué pega. Y lo hace repitiendo canciones hasta que se vuelven imposibles de ignorar.

En medio de ese flujo también aparecen nombres nuevos como @Takya_, que ha construido su carrera prácticamente desde la pantalla del celular. Con miles de seguidores y presencia en eventos internacionales como TikTok LIVE en Las Vegas, es la prueba de que esto ya no es un juego pasajero.

Lo interesante es que todos, desde los nuevos hasta los consolidados, están jugando en el mismo terreno. El algoritmo no distingue trayectorias, solo mide qué tanto una canción se comparte, se copia y se adapta.

Al final, el fenómeno tiene algo de caótico. No hay fórmula exacta, aunque todos finjan que sí. Pero por ahora, mientras alguien siga grabándose bailando en su cuarto con ‘Chévere’, ‘Regalito’ o ‘Algo tú’, Colombia va a seguir colándose en el feed global sin pedir permiso.