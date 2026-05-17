El Bayern Múnich cerró con broche de oro una temporada memorable al golear 5-1 al Colonia en la última fecha de la Bundesliga 2025-2026. Aunque el club ya se había asegurado el campeonato matemáticamente, el pasado 16 de mayo llegó el momento cumbre de levantar el trofeo que los acredita como los monarcas de Alemania.

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En medio de la euforia por la conquista del título número 35 en la historia de la institución, el extremo colombiano Luis Díaz y su padre, ‘Mane’ Díaz, se convirtieron en los grandes protagonistas de los festejos privados de la plantilla.

La alegría de los colombianos contagió rápidamente a todo el plantel bávaro. Durante una fiesta privada organizada para los futbolistas del equipo, padre e hijo se adueñaron del escenario para prender el ambiente a ritmo de champeta.

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El jugador de la Selección Colombia, quien ha sido una pieza más que indispensable en esta campaña de éxito del Bayern Múnich, demostró que su talento no se limita a las canchas, liderando una coreografía improvisada que puso a bailar a sus compañeros.

Así fue la celebración del ‘Mane’ y ‘Lucho’ Díaz con el Bayern Múnich

El momento más llamativo de la noche ocurrió cuando empezó a sonar ‘Mi Promesa’, una canción de los artistas Juanda Iriarte y Nelsen, en cuyo videoclip oficial aparece el propio Luis Díaz cantando.

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El tema musical en cuestión posee un significado profundo para el atacante guajiro, ya que narra su camino hacia el fútbol profesional y el cumplimiento de la promesa de infancia de comprarle una casa a sus padres. La producción, que ya supera el millón de visualizaciones en YouTube a cuatro meses de su lanzamiento, sirvió como la banda sonora perfecta para el festejo.

El furor por la música colombiana rompió barreras idiomáticas dentro del camerino del gigante alemán. A través de un video compartido por ‘Mane’ Díaz y el propio equipo de fútbol, se pudo observar cómo figuras internacionales de la talla de Harry Kane, Alphonso Davies, Konrad Laimer, Jonathan Tah, Serge Gnabry, Michael Olise, Dayot Upamecano, Jonas Urbig y Josip Stanisic seguían el paso de los colombianos en un ambiente lleno de euforia.

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Hacia el final de la noche, el director técnico del equipo, Vincent Kompany, se acercó a ‘Lucho’ para entregarle el micrófono, animándolo a cantarle a los presentes y a asumir el rol de artista de la velada.

Bayern Múnich supera marca del Real Madrid tras conquistar la Bundesliga

La consagración del Bayern Múnich en esta Bundesliga no solo significó un nuevo trofeo para sus vitrinas, sino también el establecimiento de una nueva marca en el fútbol europeo. El cuadro bávaro alcanzó la cifra de 122 goles anotados en una sola temporada de liga, arrebatándole un récord histórico que el Real Madrid ostentaba desde hace varios años.

Ante la magnitud de lo conseguido en la competición local, el estratega belga Vincent Kompany dedicó unas palabras de felicitación y agradecimiento a sus dirigidos, resaltando la labor que se realiza lejos de las cámaras.

“Quiero felicitar especialmente a los chicos“, afirmó el estratega belga. Y añadió: “Algo que a menudo no se percibe fuera de nuestros partidos en el estadio es el duro trabajo diario que hay detrás de un éxito así. Quiero dar las gracias a los chicos por ello y creo que se merecen un aplauso especial“.

El director técnico tampoco dejó pasar la oportunidad para dirigirse a los aficionados bávaros, reconociendo el peso de los torneos internacionales: “Gracias por vuestro apoyo, esta noche celebramos el título, y luego seguimos adelante“.

El Bayern de Luis Díaz buscará otro título ante Stuttgart en la Copa de Alemania

A pesar de la intensidad de los festejos por la decimonovena Bundesliga, el Bayern Múnich no pierde de vista su próximo gran objetivo. La temporada del club de Baviera aún aspira a ser mucho más importante si logran coronar el plano local de manera perfecta.

El equipo se enfrentará al Stuttgart el próximo 23 de mayo en la gran final de la DFB Pokal (Copa de Alemania). En caso de conseguir la victoria y levantar este trofeo, el Bayern cerrará el curso con el ansiado triplete alemán, habiendo conquistado la Supercopa, la Bundesliga y la Copa en una misma campaña.