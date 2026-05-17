La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA en inglés) está trabajando para conectar más ciudades de Venezuela con la nación norteamericana, luego de finalizar una evaluación en dos aeropuertos del país suramericano, informó este domingo la Embajada estadounidense.

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A través de un video publicado en X, la Embajada indicó que esta semana la TSA terminó su evaluación en el aeropuerto de Maracaibo (noroeste, capital del estado Zulia) y de Barcelona (noreste, capital de Anzoátegui).

“Los Estados Unidos mantiene su compromiso de ampliar los vuelos comerciales, conectar a nuestros dos países y garantizar que nuestras economías prosperen juntas”, añadió.

El pasado martes, la aerolínea estadounidense United Airlines anunció que restablecerá en agosto los vuelos directos entre Houston (Texas) y Caracas, una conexión suspendida desde 2017.

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El primer vuelo partirá el 11 de agosto por la noche desde el Aeropuerto Internacional George Bush de Houston hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se trata de la segunda ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela que se reactiva, tras la reanudación, el pasado 30 de abril, de los vuelos de American Airlines entre Miami (Florida) y Caracas.

Por su parte, el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, celebró entonces que “el primer vuelo de United a Venezuela en ocho años marca otro avance emocionante en la relación” entre ambos países.

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Las rutas directas entre Estados Unidos y Venezuela se frenaron en mayo de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando el Departamento de Transportes estadounidense ordenó la suspensión de todos los vuelos comerciales y de carga hacia el país suramericano alegando motivos de seguridad.

La decisión se produjo en medio de la crisis diplomática entre ambos países, cuando Estados Unidos reconoció como presidente al opositor Juan Guaidó e impuso sanciones y medidas de aislamiento contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Washington y Caracas restablecieron sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, el pasado marzo, dos meses después de que Estados Unidos capturara a Maduro en una operación militar en suelo venezolano.