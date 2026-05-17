La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió declaró el pasado sábado 16 de mayo “emergencia de salud pública de importancia internacional” por el nuevo brote de ébola causado por el virus Bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda.

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La declaración, que se da luego de consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de “emergencia pandémica”, sin embargo, dicho anuncio enfatiza que el brote aún “no cumple los criterios de emergencia pandémica”, tal y como se definen en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005.

El organismo internacional declaró la emergencia mundial tras ochos casos de contagio confirmados el viernes por laboratorios, 246 casos sospechosos y 80 presuntas muertes en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.

Además de esto, dos laboratorios confirmaron casos, incluyendo un fallecido, sin vinculación aparente entre ellos en un lapso de 24 horas en Kampala, Uganda, entre el viernes y sábado.

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La OMS señaló que existe la posibilidad de “propagación internacional de la enfermedad” por lo que alertó a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África.