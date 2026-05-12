El director general de la OMS, Tedros Adhanom, elevó este martes a once el número de casos positivos asociados al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y aseguró que el riesgo sigue siendo bajo pues todos los sospechosos y confirmados han sido aislados bajo una supervisión médica “estricta” para minimizar el riesgo de cualquier transmisión posterior.

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“Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior. Ahora mismo no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor”, dijo Tedros en una rueda conjunta en Madrid con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El director de la OMS dijo que, aunque “la situación puede cambiar” y se puedan detectar más casos en el futuro, el riesgo para la salud global ante este brote “sigue siendo bajo”.

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La OMS además recomienda a los países y a los pacientes una cuarentena de 42 días desde el 10 de mayo, y no desde el 6 como se fijó inicialmente, aunque depende de cada país el hecho de que sea obligatoria y las formas en las que se realice.

“Los países a los que se han repatriado los pasajeros son responsables ahora de supervisar y controlar la salud de esos pasajeros”, dijo Tedros, quien aseguró que por su parte han localizado a todos los pasajeros que desembarcaron antes del crucero holandés, incluso “los que bajaron en los lugares más remotos”, y están siendo monitoreados.

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“Algunos pacientes que tienen síntomas consistentes con el hantavirus y estamos siguiendo muy de cerca estos informes que nos dan los países”, dijo el etíope.

Buena gestión

El director general de la OMS también destacó la gestión de España en la gestión de la crisis, al ser el país que se ha encargado del desembarco y repatriación de los pasajeros del MV Hondius, que se finalizó ayer en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife (Atlántico).

De ese modo, Sánchez afirmó que la operación para la repatriación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus “ha sido un éxito” y se ha saldado con “cero incidentes”.

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Sánchez informó de que se ha repatriado a más de 120 personas de distintas nacionalidades mediante diez vuelos especiales e insistió en que el operativo ha sido un éxito gracias al buen hacer de los 400 profesionales que han participado en el mismo.

“Muchos se preguntaban por qué España tenía que acoger el crucero con hantavirus. La pregunta correcta era otra: ¿por qué no vamos a proteger a nuestros compatriotas y por qué no vamos a ayudar a quien lo necesita si está en nuestra mano?”, subrayó.