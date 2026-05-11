Las autoridades de Chile informaron sobre el crimen de una mujer, de nacionalidad colombiana, en la ciudad de Rancagua. De acuerdo a información preliminar, la víctima habría sostenido una conversación con un hombre antes de ser atacada.

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La colombiana, de 46 años, fue identificada como Flor Yaneth Hurtado Perlaza. Según medios locales, la mujer recibió varios impactos de bala propinados por un hombre en el centro de la ciudad.

El crimen ocurrió el pasado martes en la intersección de las calles Cáceres con Rubio. De acuerdo al medio chileno T13, la mujer y el señalado asesino comenzaron a tener una fuerte discusión, y este sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades, huyendo del sitio.

¿Qué dicen las autoridades chilenas?

El fiscal Francisco Caballero, de la Fiscalía ECOH Rancagua, aseguró al medio T13 que el caso “se trataría de una trabajadora sexual que fue agredida por un cliente del local en el que ella se desempeñaba. Le habría propinado, de acuerdo con la información preliminar, cuatro disparos en la zona del rostro y el torso superior que le ocasionaron la muerte en el mismo lugar”.

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Las autoridades chilenas continúan investigando el crimen, y revisando las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió este homicidio para identificar al agresor y así poderlo capturar.