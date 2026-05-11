El Invima alertó a los consumidores de un producto que se vende como agua potable tratada, sin embargo, este carece de registro sanitario actualizado por lo que incumple con la normatividad y puede ser llegar a ser peligroso para la salud de quien lo consuma.

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Se trata de la marca Purifresk que se comercializa bajo el registro sanitario RSAYC19I4206 que, de acuerdo con las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la entidad, está vencido por lo que se considera fraudulento.

Invima

“Dicha situación puede representar un riesgo para la salud de los consumidores por lo que se desconocen las condiciones sanitarias de fabricación del producto”, advirtió la entidad sanitaria.

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En ese sentido, recomendaron a los ciudadanos abstenerse de adquirir el producto, suspender su consumo en caso de haberlo adquirido y reportarlo a las autoridades sanitarias competentes.

De igual manera, el Invima solicitó a las entidades territoriales de salud intensificar las acciones de inspección, vigilancia y control, así como la búsqueda activa del producto en establecimientos comerciales y canales digitales.

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“Este producto no debe ser distribuido ni comercializado en el país. Su incumplimiento podrá generar la aplicación de medidas sanitarias de seguridad”, precisaron a través de un comunicado.

El Invima invitó a los colombianos a consultar de manera permanente los canales oficiales a través del portal web, para verificar la legalidad de los productos que consumen, así como a seguir las cuentas institucionales del Invima en sus diferentes redes sociales donde constantemente comparten alertas sanitarias.