Angelina Jolie decidió vender una de las propiedades más exclusivas que ha tenido durante la última década. La actriz puso en venta su histórica mansión ubicada en Los Ángeles por un valor cercano a los 29,85 millones de dólares.

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La residencia, comercializada por Sotheby’s International Realty, destaca por sus más de 8 mil metros cuadrados de terreno, seis habitaciones, diez baños completos y amplios espacios interiores con vistas panorámicas hacia las colinas de Hollywood y el Observatorio Griffith.

La propiedad también posee un importante valor histórico. Antes de pertenecer a Jolie, fue hogar del reconocido productor y director de cine Cecil B. DeMille, quien la adquirió en 1916, pocos años después de que el arquitecto B. Cooper Corbett diseñara la construcción.

Así es la mansión que Angelina Jolie vende en Los Angeles: 6 dormitorios, 11 baños y casa de té https://t.co/uGOAkAi73U pic.twitter.com/LWnLXxaJyk — Telva (@telva) May 10, 2026

Según la información de la inmobiliaria, DeMille amplió posteriormente la finca incorporando una residencia vecina que anteriormente perteneció a Charlie Chaplin. Además, se cree que la arquitecta Julia Morgan participó en la unión de ambas viviendas mediante un elegante corredor de cristal.

La mansión conserva árboles centenarios y extensos jardines, además de varias edificaciones adicionales como una casa de huéspedes con estudio y entrada privada, gimnasio, casa de piscina, salón de té y un garaje independiente con puesto de seguridad.

Angelina Jolie, Los Angeles’taki tarihi evini yaklaşık 30 milyon dolara satışa çıkardı.



🔹 Angelina Jolie, evi 2017’de Brad Pitt’ten boşandıktan bir yıl sonra 24.5 milyon dolara satın aldı.



🔹 Los Feliz’de bulunan tarihi malikane, daha önce ünlü yönetmen Cecil B. DeMille’e… pic.twitter.com/DCEqS9sLnW — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) May 6, 2026

Aunque las fotografías oficiales no muestran completamente el interior, sí se conoce parte de la entrada principal, donde predominan los pisos de madera oscura, molduras clásicas y grandes puertas de cristal.

La decisión de vender la propiedad estaría relacionada con el deseo de Angelina Jolie de abandonar Los Ángeles una vez sus hijos menores, los gemelos Knox y Vivienne, alcancen la mayoría de edad el próximo 12 de julio.

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En entrevistas anteriores, la actriz había manifestado que esperaba mudarse y pasar más tiempo en Camboya, además de visitar con frecuencia a sus familiares alrededor del mundo.