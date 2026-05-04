En medio de la celebración del Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los encuentros culturales más importantes del país, Martín Elías Jr. fue víctima de hurto mientras disfrutaba de la programación.

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El joven cantante contó que el incidente ocurrió en la concurrida Plaza Alfonso López, en Valledupar, donde miles de personas se congregaron para vivir la edición número 59 del festival.

En medio de la multitud, delincuentes aprovecharon un descuido para sustraerle su celular sin que el joven se diera cuenta en el momento.

Según contó el propio artista en una entrevista, el objeto robado fue un celular de alta gama, presuntamente un iPhone 17 Pro, cuyo valor supera los cinco millones de pesos en el mercado colombiano.

“Me robaron el celular, me lo sacaron del bolso, pero bueno, la vida es una, hay que echar para adelante”, expresó entre risas.

Más allá del incidente, el joven también tuvo una destacada presencia durante la agenda del festival. Incluso asistió a los Upar Awards, evento que reconoce lo mejor del vallenato y que se realizó en el Centro de Convenciones Crispín Villazón.

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron unas botas vaqueras personalizadas con el nombre de su abuelo, Diomedes Díaz, conocido como el ‘Cacique de La Junta’.

Instagram martineliasjr Botas de Martín Elías Jr.

“Ha sido todo lo que soñé, lo que sueño, y todo con Dios se va dando, estoy completamente seguro, con Dios por delante, uno puede cumplir todos sus sueños”, dijo en una entrevista con la revista Vea.