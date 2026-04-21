La relación entre Michelle Salas y Luis Miguel volvió a emocionar a sus seguidores, luego de que la modelo compartiera una fotografía inédita para celebrar el cumpleaños de su padre.

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El cantante, conocido como “El Sol de México”, cumplió 56 años el pasado domingo 19 de abril y recibió múltiples mensajes, pero uno de los más especiales fue el de su hija.

Instagram michellesalasb Michelle Salas y su padre Luis Miguel

A través de sus redes sociales, Michelle Salas publicó una imagen tomada el día de su boda, en la que aparece abrazando a su padre.

Junto a la fotografía, escribió: “¡Te amo, papu! El cumpleaños más feliz. Que sean muchos años más celebrando tu vida”. La imagen llamó la atención porque hasta ahora no se había visto públicamente ningún registro de ambos juntos en ese evento.

La fotografía pertenece a la boda de Michelle con Danilo Díaz Granados, celebrada el pasado 14 de octubre de 2023 en la Toscana, Italia.

El evento se llevó a cabo en la exclusiva finca Il Borro, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos.

Y es que con el paso de los años, el vínculo entre padre e hija ha evolucionado positivamente. Aunque no suelen compartir muchas imágenes juntos, cada aparición pública o privada genera gran interés entre los seguidores del cantante.

Michelle Salas está enfocada en su vida familiar y su carrera como creadora de contenido, y su padre viene de dar una gira exitosa.