La cantante Olivia Rodrigo lanzó su canción “Drop Dead”, el primer sencillo de su tercer álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que llegará el próximo 12 de junio bajo el sello Geffen Records.

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Rodrigo en esta ocasión apostó por una narrativa más luminosa y experimental, alejándose parcialmente del tono melancólico que definió sus trabajos anteriores.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es el videoclip, dirigido por Petra Collins, que fue grabado en el icónico Palacio de Versalles. La producción presenta un contraste visual entre la estética barroca del lugar y la actitud desenfadada de la artista, quien recorre pasillos, salones y habitaciones cargadas de historia mientras interpreta la canción.

La artista convierte el escenario en un elemento narrativo, integrándolo en la identidad del videoclip y reforzando la idea de mezclar lo clásico con lo contemporáneo.

Detalles como su guitarra rosa o la iluminación que resalta los dorados y espejos del palacio contribuyen a una propuesta visual que ha generado múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

Antes del estreno, la cantante generó expectativa con intervenciones visuales en ciudades como Los Ángeles y Londres, donde aparecieron murales temáticos que anticipaban esta nueva era.

El álbum, nuevamente producido junto a Dan Nigro, representa un reto personal para Rodrigo. En recientes declaraciones, la artista explicó que escribir desde una perspectiva más alegre implicó salir de su zona de confort, buscando conectar con el público desde un lugar distinto.

Como parte de la promoción, la intérprete también se prepara para presentarse como invitada en el programa Saturday Night Live el próximo 2 de mayo.