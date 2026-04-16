El actor estadounidense Brandon ‘Bug’ Hall, recordado internacionalmente por su papel de Alfalfa en la película infantil ‘The Little Rascals’ (Pequeños traviesos), de 1994, fue arrestado el pasado lunes 13 de abril en el estado de Ohio por no asistir a una audiencia judicial.

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Captura de pantalla El actor Bug Hall

Según recogen medios de EE. UU. como ‘TMZ’, el actor -de 41 años- debía comparecer ante un tribunal el 31 de diciembre de 2024 por una infracción de tránsito que cometió el 29 de octubre de ese año.

Sin embargo, Bug Hall no se presentó en la audiencia y la Policía dio inicio a un proceso en su contra por el cargo incomparecencia, que derivó en su arresto esta semana.

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Cabe recordar que en 2020 el actor también fue arrestado, pero en el estado de Texas, por un delito menor relacionado con el uso de sustancias para inhalación.

Aunque Bug Hall tuvo éxito en la industria cinematográfica desde pequeño, partipando además de ‘Pequeños traviesos’ en producciones como ‘Honey’, ‘We Shrunk Ourselves’ y la serie ‘CSI: Crime Scene Investigation’, entre otras, hace ya varios años que se alejó de la vida pública y tomó una decisión que transformó por completo su rumbo de vida.

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Hall abandonó el cine, renunció a sus bienes y se alejó del modelo tradicional de “éxito” en la industria. Actualmente vive con su esposa y sus cinco hijos en una zona rural del norte de Arkansas, donde optó por un estilo de vida marcado por la sencillez y el aislamiento.

Según ha explicado en entrevistas recientes, su prioridad es vivir sin depender de ingresos estables y sin acumular riqueza.

Para cubrir gastos básicos realiza trabajos ocasionales, principalmente relacionados con construcción y mantenimiento, evitando compromisos laborales permanentes.

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Asimismo, ha indicado que su familia reside en una autocaravana instalada en un terreno de más de 30 hectáreas. Allí no cuentan con servicios públicos convencionales y funcionan con recursos propios, como energía generada de forma alternativa y abastecimiento de agua independiente.

X @Bug_Hall Bug Hall y su familia

Entre sus planes está edificar una casa autosustentable, implementar sistemas ecológicos y desarrollar infraestructura básica sin recurrir a empresas externas.

Además, uno de los pilares de su proyecto familiar es la educación doméstica. Hall y su esposa decidieron no enviar a sus hijos a instituciones tradicionales, optando por un modelo basado en enseñanza en casa y formación religiosa.

El actor considera que este enfoque permite mayor control sobre los valores, el contenido educativo y el desarrollo personal de los menores.