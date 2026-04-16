En el marco de la “Noche de Industria” del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), Netflix reafirmó su compromiso con el ecosistema creativo colombiano, anunciando cuatro nuevas iniciativas de formación y desarrollo de capacidades, junto al FICCI, la Academia Colombiana de Cine, ASOCINDE y el Bogotá Audiovisual Market.

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Estas iniciativas están pensadas para que el talento local tenga la libertad de crear, contando con el respaldo técnico y el conocimiento especializado necesario para cerrar brechas de habilidades y profesionalizar cada vez más la industria audiovisual.

La jornada se centró en cómo las grandes producciones se han convertido en catalizadores de innovación, dejando una capacidad instalada y un alto estándar de calidad que posicionan al país como un referente para el mercado global. Colombia se ha consolidado como un país de grandes historias y de talentos con una voz cada vez más visible en el mundo.

En ese camino, Netflix viene acompañando a la industria no solo llevando estas historias a un escenario global, sino contribuyendo a que más personas puedan desarrollarlas, producirlas y hacerlas crecer.

“Para nosotros, contar historias en Colombia es solo el principio. Queremos que la experiencia de producir a gran escala, como lo hemos hecho con Cien años de soledad, deje una huella positiva en la industria creativa. Hoy, el objetivo es seguir impulsando este crecimiento para que el ecosistema local sea cada vez más robusto, competitivo y sostenible”, afirmó Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica en Netflix.

En ese sentido, esa apuesta se traduce en iniciativas como Ópera Prima Lab FIlm & Series, que es desarrollado en alianza con el FICCI, es un espacio enfocado en nuevas voces que están desarrollando su primer largometraje o serie. A través de mentorías y acompañamiento, el programa impulsa el paso de la idea a un proyecto con potencial de circulación en la industria.

“Este año, de la mano de Netflix, estamos impulsando nuevos procesos a través de un proyecto que ofrece mentorías especializadas en narrativa, herramientas clave para la producción y acceso a la agenda del FICCI, con el objetivo de seguir fortaleciendo las capacidades para contar nuestras propias historias”, aseguró Mónica Moya, Directora de Industria del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

También el Lab Macondo 3: Tras el éxito de sus ediciones anteriores —enfocadas en adaptación de guion literario y en diseño de producción—, este programa desarrollado junto a la Academia Colombiana de Cine llega a su tercera versión. En esta entrega, el laboratorio evoluciona para poner el foco en la producción ejecutiva, fortaleciendo este rol estratégico entre la visión creativa y la sostenibilidad de los proyectos. Esta edición destaca, además, por una participación mayoritaria de talento proveniente de las diversas regiones del país.

“En este momento Colombia se está consolidando como un ecosistema absolutamente creativo y estratégico que muestra que las cosas se están haciendo bien. En comunión con el Lab Macondo, un espacio que se genera para poder alimentar y elevar a todas las nuevas generaciones en las distintas especialidades que tenemos en la industria cinematográfica, estamos impulsando a los talentos para que tengan la posibilidad de crear y contar sus propias historias que viajan y conectan con el mundo,” señala Cristina Umaña, Actriz y Presidenta de la Academia Colombiana de Cine

De igual forma está el Programa de formación de proveedores del sector audiovisual: En alianza con ASOCINDE, pone el foco en las empresas y servicios que hacen posible cada producción, fortaleciendo capacidades en áreas clave y contribuyendo a elevar los estándares de la industria a nivel local.

“Esta iniciativa de formación fortalece las capacidades de las empresas que desarrollamos y producimos contenido, y contribuye a consolidar el futuro del sector audiovisual. Cada eslabón de la cadena es clave para que los contenidos trasciendan fronteras; por eso, el programa impulsa el desarrollo de oficios, servicios y capacidades logísticas que nos permiten llegar más lejos con nuestras producciones”, afirma Diego F. Ramírez, Presidente de ASOCINDE.

Finalmente aparece BAMMERS: Desarrollado con Proimágenes Colombia, en el marco del Bogotá Audiovisual Market, acompaña a una nueva generación de productores de América Latina, brindándoles herramientas y conexiones para desarrollar proyectos con proyección internacional.

“Las oportunidades son las que marcan la diferencia, y estos programas de formación abren precisamente ese camino. Iniciativas como BAMMERS permiten acceder a expertos internacionales, compartir experiencias y conectar con productores que hoy están activos en la industria. Es una oportunidad única, que muchas veces no se encuentra en las universidades, sino en la vida, y este es el primer paso”, menciona Claudia Triana, Directora General Proimágenes.

Esta apuesta da continuidad a un camino que ya se ha reflejado en proyectos como Cien años de soledad, una producción que, además de llevar a la pantalla una de las obras más emblemáticas de la literatura latinoamericana, se convirtió en un punto de encuentro para el talento, los oficios y la memoria cultural del país.

Su desarrollo marcó un hito para la industria, no solo por su relevancia cultural, sino también por su impacto económico: aportó más de 225 mil millones de pesos a la economía nacional y dio lugar a la construcción de un Macondo de más de 540 mil m², movilizando a cientos de talentos y capacidades locales. Así, el proyecto evidenció cómo una historia puede trascender la pantalla y dejar capacidades instaladas que hoy continúan elevando el estándar de la industria.

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“Estos programas cobran un significado especial al darse en el año que marca los 15 años de Netflix en Latinoamérica. Es un hito para nosotros porque nunca antes se habían anunciado múltiples iniciativas de formación de manera simultánea, lo que refuerza nuestra convicción de que el futuro del entretenimiento se construye de la mano del talento local y el fortalecimiento de la industria que nos ha acogido desde 2011”, concluyó Ramos.