La salchipapa volverá a ser la gran protagonista este fin de semana en Barranquilla. Desde este viernes 5 de junio y hasta el lunes festivo 8 de junio, la Plaza de la Paz recibirá la tercera edición del Festival de la Salchipapa, un evento que espera reunir a miles de personas alrededor de uno de los platos más populares de la comida rápida en la región Caribe.

Bajo el lema de ‘La Gran Batalla Mundial’, esta versión tendrá una temática inspirada en el fútbol y en el ambiente mundialista. Más de 20 participantes presentarán sus mejores creaciones, que podrán ser degustadas por un valor único de $22.000.

Juan García, más conocido como ‘Pequeño Juan’ y organizador del evento, explicó que esta edición busca unir dos pasiones de los barranquilleros como el fútbol y la gastronomía.

“Somos la previa del Mundial de Fútbol y la salchipapa es lo más representativo de Barranquilla y de la región Caribe en materia de comida rápida. Este es el festival de salchipapa más grande de Colombia”, afirmó.

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Según el organizador, durante los cuatro días de programación esperan recibir entre 65.000 y 70.000 visitantes con una apertura desde las 3:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. Además de ser una vitrina gastronómica, el festival busca rendir homenaje a las familias que durante años han encontrado en este negocio una forma de sustento.

“Es un homenaje a las familias que han vivido de este tipo de comida rápida de barrio. También es una gran feria de emprendedores callejeros pensada alrededor de la salchipapa”, señaló.

El evento contará con propuestas inspiradas en el fútbol, tanto en la decoración como en los nombres de los platos. Los asistentes encontrarán opciones bautizadas como ‘La Goleadora’, ‘La Titular’ o ‘La Invicta’, además de escenografías alusivas al deporte más popular del mundo.

Pequeño Juan destacó que los participantes “se pusieron la 10” para esta edición y aseguró que habrá preparaciones para todos los gustos, desde versiones al carbón y asados a barril hasta propuestas poco convencionales.

“Van a encontrar absolutamente de todo. Tendremos una salchipapa de lechona y hasta una salchipapa francesa preparada por un chef francés”, comentó.

Uno de los momentos más esperados será la elaboración de la salchipapa más grande de Colombia. La actividad se realizará el sábado y tendrá una longitud aproximada de 35 metros.

Para el cierre del festival, el lunes festivo, se instalará una pantalla gigante para que los asistentes disfruten de la final del fútbol colombiano mientras continúan degustando las diferentes propuestas gastronómicas.

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García también defendió el papel de Barranquilla como referente de este plato en la región. Aunque reconoce la rivalidad gastronómica con otras ciudades de la Costa Caribe, asegura que la creatividad es el sello distintivo de la salchipapa barranquillera.

“La de Barranquilla tiene algo especial: el ingenio. Aquí no se quedan solo con la papa y la salchicha, siempre van más allá. Muchas de las tendencias de comida rápida que hoy se ven en otras ciudades nacieron aquí”, sostuvo.