Este sábado 6 de junio se realizará la nueva Feria de Movilidad de Soledad, un espacio que reunirá a empresas privadas para brindar beneficios, descuentos, oportunidades laborales y servicios a los actores viales del municipio.

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El evento, liderado por el Instituto de Tránsito de Soledad, se llevará a cabo en la cancha de techo del polideportivo del barrio Hipódromo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. La atención será por orden de llegada y no requiere cita previa ni inscripción.

Durante la feria, los asistentes podrán acceder a distintos beneficios como descuentos en SOAT y Revisión Técnico Mecánica con los CDA P900 y Carnaval; jornadas de Licenciatón con tarifas especiales a través de las escuelas de conducción CEA Soledad, CEA Los Robles, Maestros al Volante y Autovía; así como procesos de prescripción de comparendos por parte del Instituto de Tránsito de Soledad.

Además, la empresa Yango estará vinculando motocarristas con ofertas laborales, mientras que Transportes La Carolina abrirá convocatorias para quienes deseen desempeñarse como conductores de buses de servicio público.

Este espacio, explicó el director del ente, Santander Donado, también contará con capacitaciones en seguridad vial y actividades con simuladores de conducción, presencia de concesionarios como Vehicosta y Renault, y la participación de Valgas, empresa que ofrecerá conversiones gratuitas de vehículos de gasolina a gas vehicular.

“No queremos que nadie se quede sin asistir a esta gran feria, en la que contamos con el respaldo de la empresa privada para brindarle beneficios reales para que nuestros conductores se muevan bien por las vías. Pero sobre todo, crear conciencia vial”, añadió el funcionario.

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Uno de los espacios más esperados será la “Cambiatón de Cascos” liderada por Xtrong, donde los motociclistas podrán renovar su casco. Para acceder al beneficio, los interesados deberán llevar, en caso de tenerlo, un casco viejo o deteriorado y aportar un excedente entre 80 mil y 200 mil pesos, dependiendo del modelo seleccionado.