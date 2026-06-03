El proceso de elección de decanos y representantes del sector productivo de la Universidad del Atlántico fue suspendido tras varias recusaciones contra nueve de los miembros de la terna.

La decisión, adoptada por el Consejo Superior de la alma mater, se fundamenta en que se dará traslado de estas recusaciones hacia la Procuraduría.

De esta manera, la sesión extraordinaria del CSU, que estaba prevista para este miércoles en la sala de juntas de la Gobernación del Atlántico tuvo que ser suspendida debido a las recusaciones masivas.

El Consejo notificará a los consejeros recusados, quienes tendrán cinco días hábiles para pronunciarse antes de la remisión oficial al organismo de control competente.

Por lo tanto, una vez los miembros del Consejo Superior de Uniatlántico den respuesta a las recusaciones, la Secretaría del organismo los enviará a la Procuraduría Regional del Atlántico.

El procedimiento recomendado de parte del Consejo de Estado también incluye convocar sesión extraordinaria para dar conocimiento formal de la recusación, verificar requisitos de los escritos, dejar constancia de la suspensión del trámite electoral y remitir el expediente a la Procuraduría, notificando a los interesados y asegurando la custodia documental.

Es decir, el Consejo carece de competencia. Solo la Procuraduría puede resolver, y la suspensión inmediata del proceso es la única vía para blindar la legitimidad institucional y garantizar elecciones válidas.

Cabe precisar que en una primera sesión del CSU, que se llevó a cabo en el mismo escenario el pasado 26 de mayo, el proceso tuvo su primer escollo al conocerse de la recusación contra cinco de los miembros del Consejo Superior.