Durante el primer partido de las finales del fútbol colombiano, que enfrentó el pasado martes al Junior de Barranquilla contra el Atlético Nacional, se registraron algunas alteraciones de orden público a las afueras del estadio Romelio Martínez, las cuales afectaron directamente la operación del Sistema Masivo de Transporte - Transmetro.

Según reportó la entidad por sus redes sociales, dos vehículos tipo articulado sufrieron daños en sus ventanas por parte de algunos ciudadanos, lo que provocó la ruptura de los cristales de ambos buses.

🚨 #AEstaHora se presenta alteración de orden público a las afueras del estadio Romelio Martínez, afectando la operación del Sistema.



Rechazamos los actos vandálicos contra dos vehículos tipo articulado que cubrían rutas troncales en la noche de este martes.



Hacemos un llamado… pic.twitter.com/DtqbVXpOWP — Transmetrobaq (@transmetrobaq) June 3, 2026

Las flotas, que circulaban por la estación Joe Arroyo, cubrían rutas troncales durante la noche del pasado martes.

Ante esta situación, el Sistema tuvo que suspender de manera anticipada su servicio del día de ayer a las 8:00 p.m.

De igual manera, rechazó los actos en contra de sus vehículos y la afectación a sus operaciones.

Por otro lado, hizo un llamado a la cultura ciudadana, al buen comportamiento y al cuidado del Sistema. Este tipo de actos ponen en riesgo la integridad de todos.

Es importante señalar que el sistema se encuentra operando con total normalidad durante la jornada de este miércoles.