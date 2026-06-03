El streamer Westcol le ha apostado a realizar entrevistas con destacadas figuras de la política colombiana. Desde el presidente Gustavo Petro hasta el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe han charlado con el generador de contenido. Ahora de cara a la segunda vuelta presidencial, el joven le abrió la puerta al candidato Abelardo De la Espriella, quien expuso sus propuestas e ideas en la pasiva plataforma y la misma oportunidad también estaba programada para el representando del Pacto Histórico, Iván Cepeda; sin embargo, el encuentro estaría ‘en veremos’ por algunos cuestionamientos.

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La controversia surgió luego de la entrevista del paisa con el candidato del movimiento Defensores de la Patria, pues el representante Santiago Osorio, integrante de la Alianza Verde y cercano al Gobierno de Gustavo Petro, aseguró que existió “plata de por medio” para la realización del encuentro.

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El congresista fue directo y cuestionó la procedencia de la financiación de vuelos privados en los que se habrían movido Westcol.

“Ayer, en el streaming de Westcol, dijo varias veces que lo que él hacía era orgánico, natural y, sobre todo, que no existía plata de por medio. Vamos a creerle, pero no sin antes preguntarle: ¿quién pagó los vuelos privados en los que se movió?”, escribió Osorio en redes sociales.

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Los señalamientos del congresista generaron molestias en el creador de contenido, quien no dudó en responder. “No yo voy a hacer un ‘stream’ con personas que me acusan de cosas que yo no he hecho, yo no necesito eso y tampoco necesito arrastrármele a nadie”, dijo.

Lo que generó especulaciones sobre la posible cancelación de la entrevista con el candidato Iván Cepeda; sin embargo, ningún miembro del equipo de campaña ha anunciado algún cambio en la agenda programada.