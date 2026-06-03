Juan Daniel Oviedo, ex candidato vicepresidencial de Paloma Valencia, advirtió este miércoles que no se irá ni con Iván Cepeda, del Pacto Histórico, ni con Abelardo de la Espriella, de los Defensores de la Patria, a quien sí se adhirió la ex aspirante del Centro Democrático.

Leer más: ¿Quiénes son los políticos y empresarios que estarían comprando votos en el Caribe, según De la Espriella?

“¿Petro se va o no? Ese fue el mensaje de estas elecciones. Los resultados son contundentes”, cuestionó el ex director del DANE en un video publicado en sus redes sociales, agregando: “Yo comencé esta campaña para ganarle a Petro con una propuesta de futuro, recorrimos el país, escuchamos, nos enculebramos y participamos en una consulta y en una primera vuelta, con una alternativa que hoy millones de colombianos no consideran viable”.

Lea además: “Juntos somos indestructibles”: la respuesta de Abelardo De la Espriella al respaldo de Donald Trump

Y advirtió: “Hay cosas que sí tengo claras. Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto”.

Le puede interesar: MOE descarta fraude en las elecciones presidenciales y aclara las principales dudas sobre el preconteo

“Cuando la política vuelva a abrir las puertas para hacer política a favor de algo, aquí estaremos. Hoy lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra, no queremos saber más contra qué están en contra, queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién, para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir. No más cafés: más debates”.