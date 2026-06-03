La Alcaldía de Bello ordenó el cierre inmediato de un centro de estética ubicado en el barrio Las Cabañas luego de que las autoridades encontraran que en el lugar se realizaban procedimientos invasivos sin contar con las autorizaciones exigidas por la ley.

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La medida fue adoptada tras una inspección conjunta liderada por las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Personería Municipal de Bello.

Según informó la administración municipal, durante la intervención se verificó el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento, bioseguridad y los requisitos legales exigidos para la prestación de este tipo de servicios relacionados con tratamientos corporales y faciales.

Autoridades inspeccionaron varios establecimientos

El operativo hizo parte de una estrategia de inspección, vigilancia y control desarrollada en diferentes locales del sector para identificar posibles riesgos para la salud pública.

Durante la jornada, además del cierre del establecimiento intervenido, las autoridades emitieron una citación oficial a otro centro que presuntamente estaría realizando procedimientos similares de manera irregular. Sin embargo, este local se encontraba cerrado al momento de la visita.

Las autoridades indicaron que continuarán adelantando las verificaciones correspondientes para determinar si existen incumplimientos a la normatividad vigente.

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“Seguiremos realizando operativos”: Alcaldía

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, aseguró que estas acciones buscan prevenir afectaciones a la salud de los ciudadanos derivadas de prácticas estéticas realizadas sin las condiciones requeridas.

“Nuestro compromiso es velar por la seguridad, la salud y el bienestar de los bellanitas. Seguiremos realizando operativos de inspección, vigilancia y control para garantizar que los establecimientos cumplan con la normatividad vigente y evitar riesgos que puedan afectar la integridad de las personas”, manifestó el funcionario.

El secretario destacó que el trabajo articulado entre las diferentes entidades permite fortalecer la supervisión sobre establecimientos que ofrecen este tipo de servicios.

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Anuncian más controles en la ciudad

Tras el resultado del operativo, la Administración Municipal reiteró que intensificará de manera progresiva los recorridos de inspección en distintos sectores de Bello para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y de funcionamiento.

La Alcaldía señaló que el objetivo es garantizar la protección de la salud pública, prevenir riesgos asociados a procedimientos estéticos realizados sin autorización y promover el cumplimiento estricto de la legislación vigente por parte de los establecimientos dedicados a esta actividad.