En la mañana de este miércoles 21 de junio la gobernación de Sucre designó otro alcalde encargado para el municipio de San Onofre.

En esta ocasión la designación recae sobre Mirla Castellanos Meléndez, una de las integrantes de la terna que el partido Colombia Justa Libres, organización política que avaló la elección de la alcaldesa titular Marta Cantillo Martínez, envió el pasado lunes 1° de junio.

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A través del Decreto 0504 de 2026 la gobernadora Lucy García Montes dio por terminado el encargo que le había hecho desde el pasado 29 de mayo a Próspero Romero Geovo, y designó a Mirla Castellanos Meléndez quien ejercerá como máxima autoridad civil en el municipio de San Onofre hasta cuando dure la medida cautelar de suspensión que la Procuraduría General de la Nación le impuso a la titular del cargo por presunta participación en política.

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“Con esta designación procedemos en una de las etapas previstas por la ley dentro del procedimiento administrativo derivado de la suspensión provisional de la alcaldesa titular, garantizando que el municipio continúe prestando sus servicios y desarrollando su gestión sin interrupciones”, dijo la gobernadora.

La nueva alcaldesa asume este miércoles, día en el que se inician las festividades patronales en honor de San Onofre de Torobé.