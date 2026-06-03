En todo un gran acontecimiento se convirtió para los habitantes del municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, la colocación de la primera piedra de la construcción del hospital local.

Lea más: Colombia Justa Libre envía terna a la gobernación de Sucre para que designe alcalde encargado

La obra será edificada en el lote donde funcionaba el batallón, por lo que pasa de ser memoria de guerra a convertirse en cuna de vida.

La inversión en el nuevo hospital será de 36 mil millones de pesos, recursos de la Nación, y la ejecutará el Consorcio Hospital San Onofre 2026, mientras que la interventoría estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.

El anhelado hospital fue pedido por la alcaldesa a solo tres meses del inicio de su mandato, pues es una de las obras que más necesitan los pobladores de San Onofre.

Ver más: En Sincelejo habrá más alivios tributarios e incentivos para propietarios de bienes en el Centro Histórico

Su necesidad se hizo más evidente cuando el accidente vial que le costó la vida al cantante Martín Elías Díaz.

Campesinos, pescadores, indígenas, mujeres, jóvenes, Juntas de Acción Comunal, Consejos Comunitarios, Policía, Armada, miembros de EPS e IPS, del Sena, Prosperidad Social, NARP y todo el pueblo de San Onofre fueron testigo del gran acontecimiento en pro del derecho a la salud.

Cortesía Alcaldía de San Onofre

Edith Julio, gerente del hospital, dijo que “nunca más una madre sanonofrina va a parir en una ambulancia camino a Sincelejo. Entrar a ese lote es ver vida, futuro y dignidad”.

Lea también: Polémica en San Onofre: denuncian que alcalde encargado intentó ingresar embriagado y a la fuerza a la sede de la Alcaldía