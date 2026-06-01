En el marco de la instalación de un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Sincelejo, el alcalde Yahir Acuña Cardales anunció la presentación de varios proyectos de acuerdo.

Uno de ellos tiene que ver con los nuevos incentivos tributarios que tendrán los contribuyentes en el segundo semestre del año, siendo el mes de junio el que más beneficios tendrá.

A su vez este proyecto sometido a estudio y aprobación de la corporación contempla unas exoneraciones en el pago del impuesto predial para los propietarios de los bienes inmuebles que hacen parte del Patrimonio Histórico de la ciudad. Sin embargo, para acceder a ello estas construcciones deben estar en buen estado, que su presencia sea del agrado de la ciudadanía, pues representan, de alguna manera, la cara bella de la ciudad en su zona céntrica.

Estos anuncios del alcalde Yahir Acuña Cardales se dieron en la mañana de este lunes 1° de junio en el recinto de debates del Concejo Municipal, donde sustentó de manera detallada la importancia de los incentivos tributarios para así motivar el pago de los impuestos predial y de industria y comercio por parte de la ciudadanía y que a su vez estos recursos sirvan para el financiamiento de los programas sociales que son, según el mandatario, la bandera de su gobierno al igual que lo es la seguridad.

“Tenemos el reto de seguir mejorando el recaudo. En el presupuesto que tenemos 25 mil millones de pesos se van al servicio de la deuda”, anotó el mandatario de los sincelejanos.