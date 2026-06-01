Una grave emergencia mantiene en alerta a los cuerpos de rescate en el departamento del Meta, tras registrarse el siniestro de una aeronave comercial de pequeña escala a los pocos minutos de haber iniciado su plan de vuelo. El lamentable hecho ha movilizado de inmediato a las autoridades aeronáuticas y de asistencia de la región.

El incidente involucró a una avioneta tipo Cessna, identificada con la matrícula HK-2521, la cual había despegado poco tiempo antes desde la pista del aeropuerto Vanguardia. Por motivos que aún se desconocen, la tripulación perdió el control del aparato, el cual terminó precipitándose a tierra en jurisdicción de la vereda El Cairo, en Villavicencio.

De acuerdo con los reportes preliminares recolectados en la zona del desastre, el impacto provocó la muerte de por lo menos cuatro personas. A pesar de estos datos iniciales, los voceros institucionales decidieron mantener la prudencia y precisaron que todavía no se ha entregado un reporte oficial con el número exacto de víctimas fatales, así como tampoco se ha confirmado o descartado la presencia de sobrevivientes entre los restos de la estructura.

Autoridades investigan las causas del accidente aéreo en la vereda El Cairo

Ante la gravedad de la situación, el cuerpo de bomberos de la Aeronáutica Civil y diversas agencias de socorro se desplazaron con prontitud hasta el punto exacto de la colisión. El personal especializado ya se encuentra desplegado en el terreno realizando las primeras labores de inspección técnica, la mitigación de riesgos secundarios y la recolección de elementos materiales que permitan esclarecer el hecho.

Hasta el momento, los peritos enfocan sus esfuerzos en asegurar el perímetro, mientras que los motivos técnicos u operativos que originaron la caída de la aeronave Cessna continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.