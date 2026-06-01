¿Desde cuándo y por qué la naturaleza se ha vuelto tan impropia para los seres humanos? Para quienes viven en la ciudad y no están acostumbrados al sonido constante de los pájaros, al olor del ganado, a la furia de los ríos o a los árboles imponentes cubiertos de musgo y especies extrañas, el campo puede convertirse en una verdadera incomodidad.

Lo cierto es que antes de echar raíces en las grandes urbes, los citadinos vienen de personas cuya faena se centralizó en la agricultura y en el lenguaje implícito de la naturaleza. Eso explica por qué aquella persona, al estar finalmente sentado frente a una impetuosa cascada de diez metros, el miedo se le disipa y vuelve a conectar con su verdadero génesis.

Colombia resguarda múltiples destinos para reencontrarse con la naturaleza. Y precisamente uno de los departamentos que está abrasado por la biodiversidad es Santander. Este territorio posee el pueblo más bonito del país, Barichara; es el pionero gastronómico de las reconocidas hormigas culonas; cuenta con el cañón de Chicamocha, uno de los más grandes de América Latina, pero también tiene una joya escondida con un alto potencial turístico: el municipio de Guapotá.

Este territorio es el reflejo de una frase célebre del departamento en el que se da a entender que las mujeres son bravas, pero hermosa: pues en Guapotá se resguarda un de ‘tierras bravas’, pero paradisíacas. Que su mente no lo lleve a la inseguridad, en realidad, es un territorio muy tranquilo, incluso puede llegar a ser solitario. Lo cierto es que explorar sus tierras demanda esfuerzo, y aun así vale totalmente la pena porque es un verdadero paraíso montañés.

Hay que resaltar que Guapotá es un municipio que está entrando al ruedo turístico y, por el momento, se está perfilando como un destino de turismo de bienestar. En donde su principal fuerte son las impetuosas cascadas, los cerros con vistas inigualables y su extensa gastronomía basada en abundante proteína y carbohidratos.

Atractivos de la naturaleza

Guapotá hace parte de los 87 municipios de Santander. Es un pueblo antiguo cuyas casas resguardan el legado colonial del cual muchos rincones de Colombia no están exentos. Más allá de estas características, Guapotá es un municipio rodeado de montañas y agua.

En pleno casco urbano, se encuentra el cerro El Santuario, en donde se puede divisar la imagen del Señor de los Milagros en la cima del municipio. La vista es de 360 grados y se logran ver otros municipios. Durante el recorrido, que son aproximadamente 20 minutos subiendo a buen ritmo, inevitablemente se encontrará con árboles imponentes, diversos tipos de flores, y la calidad humana de quienes viven en aquella pendiente inclinada.

Sin dudas, este cerro pondrá a prueba su resistencia, pero una vez llegue a la cima, entenderá que todo habrá valido la pena.

Otra actividad imperdible es el paseo a caballo. Usted puede adquirir esto a través del hotel en el que se hospeda, en caso de que cuente con el servicio. Desde el hotel Emporio Natural (ubicado a las afueras del casco urbano) puede llegar al pueblo en caballo. Algo completamente recomendable hacerlo en las últimas horas de la tarde, en donde podrá ver de cerca cómo la puesta de sol acentúa los colores verdes del campo, junto con una majestuosa postal de la conglomeración de montañas.

Tras las moderadas caminatas, en las frías aguas de Guapotá podrá sumergir su cuerpo en un estado de relajación. El balneario La Flecha y la visita a las cascadas Macigales (con 10 metros de altura) y La Gualila son paradas que no puede omitir.

Es de destacar que el balneario La Flecha es uno de los más populares por su cercanía y reconocimiento en el pueblo. Antiguamente, iba a ser la represa municipal, pero no se culminó la obra y terminó convirtiéndose en una piscina natural para los habitantes. De todos los cuerpos de agua, esta es la más accesible.

Por otro lado, para avistar la cascada La Gualila (la cual es cercana al hotel El Emporio) se requiere subir y bajar una pendiente a través de una cuerda, pero la caminata no es tan exigente. Esta fuente hídrica también mide 10 metros y se abastece de un nacimiento ubicado en la cima del municipio y finalmente desemboca en el río Suárez.

“Debemos salir de las grandes ciudades. Muchas veces, por la monotonía, no nos damos cuenta de la contaminación que tenemos en el día a día. Entonces, salir de esa zona de confort permite relajarse, despejar la mente, porque el ser humano también necesita esa zona de descanso, ese espacio de ocio. Todas esas actividades también son una terapia, tanto física como mentalmente; es un turismo de bienestar”, expresó Jordy Rojas, guía turístico de Santander.

Los esfuerzos de la Alcaldía

En conversación con Viviana Ayala, apoyo de la Secretaría de Gobierno de Guapotá, describió al municipio como un “remanso de paz”, caracterizado por su tranquilidad, aire fresco y amplia riqueza natural, especialmente en su zona rural. Con cerca de 2.200 habitantes y fundado en 1810, el municipio busca fortalecer el turismo como estrategia para dinamizar su economía.

Según la funcionaria, la administración municipal, liderada por el alcalde Edison Cortés Vallejo, trabaja en la promoción del destino resaltando atractivos como el balneario natural La Flecha y un santuario con vista panorámica. Entre las principales razones para visitarlo destacó también la amabilidad de sus habitantes y su entorno natural.

“Es una tierra de tranquilidad. Ustedes llegan a Guapotá y aquí no los interrumpen los pitos de los carros; todo es tranquilidad, paz y armonía. Eso es lo más bonito que tiene Guapotá: su tranquilidad. Si ustedes salen acá, es súper tranquilo”, mencionó a esta casa editorial.

Puso de presente que la economía local se sustenta principalmente en la agricultura —especialmente cacao y café—, la ganadería y la gastronomía. A futuro, expresó que la Alcaldía proyecta impulsar el turismo para atraer visitantes y posicionar a Guapotá como un destino de descanso y conexión con la naturaleza.

La comida guapoteña: sazón y buena proteína para el paladar

La comida en Guapotá, así como en Santander, se caracteriza por traer abundante proteína como el cerdo, el pollo, chicharrón, la carne oreada, el caldo de costilla para el desayuno, o una deliciosa arepa rellena para la cena. Algunos restaurantes en donde puede probar el sazón guapoteño es el rancho Guapoteño y Ole Pingo, en donde encontrará platos con precios accesibles y un servicio que lo hará sentir como en casa. En estos lugares, se come bueno.

Asimismo, podrá acompañar estos platos con la famosa bebida Kola Hipinto. Y, para el postre, recomendado probar los dulces de arroz, vendidos por comerciantes locales y distribuidos en tiendas del municipio.