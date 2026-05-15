Caminar por las calles del Casco Antiguo de Ciudad de Panamá es sumergirse en el encanto donde el pasado y el presente se entrelazan, donde el tiempo parece detenerse solo para brindarle a sus visitantes un pedacito de su historia.

Reconstruido en 1673 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997, el barrio San Felipe, como también es conocido, cuenta con alrededor de cinco plazas principales, muy visitadas por los turistas: Plaza de la Independencia o Plaza Catedral, Plaza Bolívar, Plaza de Francia, Plaza Herrera y Plaza V Centenario.

Recorrer sus calles evoca el aire del centro histórico de Cartagena, en Colombia, o del Viejo San Juan, en Puerto Rico. La arquitectura combina edificaciones de piedra con estilos coloniales españoles y franceses.

Hoy, los visitantes pueden disfrutar de calles limpias y tranquilas, con edificaciones en su mayoría bien conservadas, donde se encuentran bares, restaurantes, hoteles y tiendas de souvenirs o recuerdos, entre otros negocios.

Como parte de la herencia religiosa de la época colonial, se destacan la Catedral Basílica Santa María la Antigua de Panamá, uno de los principales íconos arquitectónicos del sector, y la Iglesia de San Felipe Neri, ubicada junto al Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Precisamente, como capital del país, en este sector también se concentran importantes edificaciones gubernamentales, como el Palacio de las Garzas o Palacio Presidencial, además del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Cultura, entre otras oficinas.

La sede de la Cancillería, ubicada en el Palacio Bolívar, combina historia y funcionalidad. En su interior se encuentran espacios emblemáticos como el Salón Bolívar, escenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en 1826, cuyo bicentenario se conmemora en 2026.

La moderna Ciudad de Panamá

Ubicada frente al océano Pacífico, la ciudad ofrece un marcado contraste: su moderna infraestructura, con altos y estilizados edificios, refleja su condición de polo de desarrollo económico, lujo y centro de negocios.

Sin duda, una de las obras más importantes para esta capital ha sido la Cinta Costera, que permitió recuperar zonas que durante años estuvieron deterioradas e integrarlas a una ciudad moderna. Además, mejoró la movilidad en uno de los corredores más congestionados. Hoy, este espacio conecta los sectores modernos con el centro histórico y se consolida como el principal corredor urbano frente al mar, una mezcla equilibrada de espacio público, recreación y turismo.

Un atractivo especial, para quienes no están acostumbrados al comportamiento del océano Pacífico, es observar el cambio de las mareas, que varían notablemente entre niveles bajos y altos a lo largo del día.

Causeway o Calzada Amador

A pocos minutos del centro histórico, otro de los puntos imperdibles es la Calzada de Amador, también conocida como Causeway, una vía que conecta la ciudad con las islas Naos, Perico y Flamenco.

Este corredor, construido sobre rellenos con material extraído durante la excavación del Canal de Panamá, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos, ideal para caminar, montar bicicleta y disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad, especialmente al atardecer.

Sobre la Calzada de Amador se encuentra el Biomuseo, uno de los íconos del lugar, famoso por su diseño colorido y su enfoque en la biodiversidad. También hay muelles desde donde salen embarcaciones hacia destinos cercanos como la isla de Taboga o recorridos por la bahía.

Además, cuenta con restaurantes, cafés y tiendas libres de impuestos donde los visitantes pueden hacer compras y llevar recuerdos. El clima cálido, con temperaturas entre los 28°C y 32°C durante todo el año, hace que este sea un lugar ideal para disfrutar al aire libre.

Cómo llegar a Ciudad de Panamá

Este destino es de fácil acceso gracias al Aeropuerto Internacional de Tocumen, considerado uno de los más importantes de América Latina y que conecta a Panamá con más de 80 destinos en América y Europa.

Visitarla en familia, en pareja o en solitario es una excelente opción, no solo por su variada oferta turística incluyendo la imperdible visita al Canal de Panamá, sino también por la facilidad que brinda el uso del dólar como moneda, lo que hace más práctico el recorrido para los viajeros.