Transmetro anunció que presentará ajustes en los servicios troncales B2 con destino a Parque Cultural del Caribe y R2 hacia Joe Arroyo, suspendiendo sus despachos temporalmente a partir de este martes 19 de mayo.

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Sin embargo, cabe destacar que de momento no se han detallado sobre cuales son los motivos que apuntan a la modificación de las frecuencias y de los despachos de las rutas.

En ese sentido, los usuarios que se movilicen desde Joe Arroyo hacia Parque Cultural, “podrán tomar los servicios troncales S1, S10 o S40 y realizar el transbordo en La Catedral a la ruta A8-3 Prado”.

Asimismo, “podrán tomar el servicio S1 hasta La Arenosa y realizar el transbordo a la ruta B1 con destino a Parque Cultural”.

Por su parte, los usuarios que “viajen en sentido Parque Cultural hacia Joe Arroyo podrán tomar la ruta A8-3 Prado y realizar el transbordo en La Catedral a los servicios R1, R10 o R40″.

También, según detalló la empresa, contarán con la alternativa de tomar el servicio S2 hasta La Arenosa donde podrán realizar transbordo a la ruta R1 con destino a Joe Arroyo.

“Teniendo en cuenta que los domingos no se presta el servicio de la ruta A8-3 Prado, los usuarios podrán realizar el transbordo en la estación La Arenosa para movilizarse entre Joe Arroyo y Parque Cultural”.

El Sistema mantiene su horario habitual de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. en días hábiles, los sábados de 5:00 a.m. a 9:30 p.m. y los domingos y festivos de 5:30 a.m. a 8:30 p.m.

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“Transmetro invita a los usuarios a planificar con anticipación sus desplazamientos y verificar los horarios antes de movilizarse. Para cualquier consulta sobre programación o recorridos, pueden comunicarse a la Línea de Atención al Cliente 320 635 9257 o visitar las redes sociales oficiales del Sistema @transmetrobaq”.