Durante los últimos días, el Atlántico —así como otros departamentos de la región Caribe— ha estado bajo altas temperaturas, las cuales estarían asociadas a una ola de calor que se extendería hasta el próximo fin de semana.

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En medio de este panorama, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lanzó nuevas alertas frente a la llegada del fenómeno El Niño a Colombia.

Según la máxima autoridad ambiental del país, los principales modelos climáticos indican que, entre mayo y julio del 2026, existe una probabilidad del 61 % de que incrementen progresivamente sus condiciones en el país; incluso hasta superar el 90 % a partir de septiembre del presente año.

Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, sostuvo que “nuestro país tiene diversidad climática, por eso el fenómeno de El Niño no afecta por igual a todo el territorio nacional. En la mayor parte de Colombia se asocia a disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas, pero en algunas zonas los efectos pueden ser menos intensos o incluso contrarios”.

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Asimismo, la entidad indicó que para finales de año se prevé un fenómeno de El Niño fuerte, ya que el océano Pacífico podría calentarse hasta 1.5°C por encima de lo habitual.

“Ya tenemos una certeza de que el fenómeno se va a dar en el segundo semestre y va a ser más intenso que el de 2024”, anotó la funcionaria.

En ese orden de ideas, el Ideam estableció que se espera que las condiciones climáticas del país durante el próximo semestre estén moduladas principalmente por el ciclo estacional, la variabilidad intraestacional asociada a la oscilación de Madden–Julian y otras ondas ecuatoriales, así como por la persistencia de condiciones neutrales del ENOS.

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Este incremento de la temperatura tiene el potencial de alterar el clima a nivel global, provocando cambios significativos con mayor intensidad.

“Los impactos inminentes en el clima de nuestro país incluyen un mayor riesgo de incendios forestales, olas de calor, estrés hídrico y afectaciones en la producción de alimentos, entre otros. Este es un momento para anticiparnos”, aseguró la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

¿Energía, en vilo?

De acuerdo con Camilo Prieto, profesor e investigador de energía y sostenibilidad de la Universidad Javeriana, aún no hay certezas de que se trate de un ‘Superniño’; en realidad, hay 90 % de probabilidad de que se trate de un ‘Niño’ canónico, y más del 20 % de un ‘Superniño’.

“La diferencia es que, cuando hablamos de un ‘Niño’ canónico, estamos hablando de una elevación de las temperaturas del Pacífico de 0,5 grados Celsius durante cinco meses. En un ‘Superniño’ son elevaciones de más de 2 grados Celsius por esos mismos cinco meses”, aclaró.

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Sin embargo, a pesar de esto, las implicaciones en el país en distintos sectores son significativas y alarmantes solamente con ‘El Niño’ canónico.

En el caso del sector energético, se habla de posibles cortes. Expuso que el fenómeno afecta debido a la reducción de las lluvias en la región Andina, donde se encuentran la mayoría de los embalses del país.

Detalló que esto disminuye la generación hidroeléctrica y obliga a compensar con plantas térmicas que funcionan con carbón y gas. Señaló que Colombia ha incrementado la importación de gas en los últimos años, lo que encarece el servicio de energía y podría provocar restricciones o cortes si la oferta no logra responder a la demanda.

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De igual forma, indicó que algo que “sin duda va a ocurrir” es el aumento del precio de la energía, ya que el gas importado es mucho más caro que el nacional.

Por otro lado, se refirió al impacto ambiental del uso de gas importado, ya que su transporte y almacenamiento generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero metaneros a una temperatura.

Otras implicaciones

Según el experto, la agricultura, el saneamiento básico y la salud pública también entrarían en jaque. Con respecto al agro, detalló que, por las pocas precipitaciones, se enfrentan a un enorme riesgo de reducción del rendimiento de los cultivos o pérdida de estos. En cuanto al saneamiento básico, además de que se dejan de llenar los embalses para la generación eléctrica, esto también afecta la producción de agua potable.

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Y, finalmente, en la salud pública también hay consecuencias significativas, ya que aumentan brotes de dengue y otras enfermedades que son transmitidas por vectores.

Acciones para anticiparse a ‘El Niño’

Ante la llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027, el Gobierno nacional elaboró una hoja de ruta con 50 acciones estratégicas para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico y de gas y prevenir posibles impactos climáticos durante el último trimestre de este año.

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Entre algunas de las estrategias priorizadas se encuentran el seguimiento permanente a escenarios de demanda eléctrica y abastecimiento de gas; la revisión de esquemas regulatorios y medidas de confiabilidad del sistema; monitoreo a plantas de generación y proyectos estratégicos; coordinación técnica semanal entre entidades del sector; implementación de un tablero de control administrado por la UPME para seguimiento en tiempo real, y estrategias de divulgación y comunicación para enfrentar el fenómeno.