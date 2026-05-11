El Ministerio de Minas y Energía, a través de la Circular 40021, hizo un llamado al ahorro y uso eficiente de la energía en entidades públicas de la Rama Ejecutiva, aplicable a todas las entidades del país, como una medida adicional para mitigar los efectos ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño.

“El uso eficiente y el ahorro de energía no deben darse únicamente por la posible llegada del Fenómeno de El Niño; esto debe hacer parte de nuestra cultura, porque ahorrar significa pagar menos en nuestras facturas, ser más eficientes y pensar en las generaciones futuras. Nosotros, como integrantes de entidades públicas, debemos dar ejemplo y avanzar hacia energías limpias para contribuir a la transición energética que buscamos”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

A través de este documento, se orienta a que las entidades establezcan metas cuantificables y verificables relacionadas con el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, así como la implementación de energías limpias y la realización de evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de estas medidas.

La circular también hace un llamado a aprovechar la luz y la ventilación natural y, cuando se requiera el uso de aire acondicionado, mantenerlo entre los 22°C y los 24°C, así como garantizar que puertas y ventanas permanezcan cerradas cuando el sistema térmico esté en funcionamiento. Asimismo, recomienda incorporar criterios de eficiencia energética en los procesos de contratación y adquisición de equipos tecnológicos e infraestructura.

“Las entidades del Estado también deben cumplir la normatividad en materia de eficiencia energética que hemos expedido desde nuestro Gobierno; entre ellas la del artículo 237 de la Ley 2294 de 2023 y la Resolución MME 40412 de 2024, que promueven medidas para el uso eficiente de la energía en edificaciones públicas, incluyendo auditorías energéticas como herramientas para mejorar la toma de decisiones y fortalecer la gestión energética institucional”, agregó el ministro Palma.

La cartera minero-energética recomendó que estas medidas sean incorporadas en la planeación presupuestal, los planes de funcionamiento y los procesos de contratación pública, y pidió acelerar su implementación en el menor tiempo posible.

Además, la entidad sugirió que el seguimiento interno de estas acciones esté liderado por las secretarías generales, con el acompañamiento de las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector público.