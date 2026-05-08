El Tribunal de la Corte del Rey de Alberta (Canadá) aplazó para el viernes 15 de mayo la audiencia en la que evaluará la solicitud de la compañía Canacol Energy para la terminación anticipada de sus contratos de transporte y suministro de gas natural con empresas en Colombia.

Dicha audiencia, que en primera instancia iba a ser desarrollada este viernes, fue reprogramada luego de que la empresa solicitara más tiempo para explorar modificaciones de mutuo acuerdo de los contratos de transporte y de suministro de gas natural suscritos con sus clientes.

Actualmente, Canacol abastece parte de la demanda de siete departamentos de la Costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander, incluyendo hogares, comercios, industrias, transporte y una planta térmica en Sahagún (Córdoba). Si bien la empresa mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), su producción promedio en abril se ubicó en 75 MPCD, equivalente al 7,5 % de la demanda nacional.

Para Naturgas, este contexto no justifica una terminación anticipada de contratos. Por el contrario, advierte que una decisión en ese sentido incrementaría los riesgos sobre la continuidad del servicio y el abastecimiento energético del país.

“Existen caminos distintos a la terminación de contratos. Hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza del sistema”, explicó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

Le ponen la lupa

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios activó todo un plan de vigilancia especial sobre filiales de Canacol Energy luego de que la empresa anunciara que buscará cancelar un total de 19 contratos de gas en Colombia.

Además, dijeron que monitorearan el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos suscritos entre Canacol y los comercializadores de gas. “El objetivo es asegurar que la ejecución de dichos contractos se ajuste al marco regulatorio vigente, verificando que no existan distorsiones en los precios y garantizando que el flujo de gas pactado llegue a los distribuidores sin contratiempos”.

En el marco de este proceso de inspección y vigilancia, la entidad adelantará visitas técnicas y actuaciones de seguimiento al agente de producción-comercialización, con el fin de “verificar las condiciones operativas.