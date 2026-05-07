Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, manifestó que la terminación anticipada de los contratos de transporte y suministro de gas de la compañía Canacol Energy podría afectar la continuidad del servicio en Colombia y generar riesgos para la seguridad energética del país.

“Hoy hay una producción que hay que mantener con el propósito de poder garantizar una continuidad en la prestación del servicio a los precios que se han pactado y que se han mantenido en esos contratos de suministro de largo plazo”, señaló.

La dirigente gremial precisó que el suministro de gas natural tiene una relación directa con la protección de derechos fundamentales y con la continuidad de servicios esenciales.

Además, insistió en que cualquier medida que altere el funcionamiento del sistema debe evaluarse bajo criterios de interés general y estabilidad energética. “No tiene sentido terminar contratos para transportar el gas”.

“Si la producción se mantiene, el gas no puede llegar al consumidor final sin acuerdos que permitan su transporte y comercialización. Es contradictorio terminar contratos que siguen siendo necesarios para garantizar el servicio”, sentenció la presidenta de Naturgas.

Y concluyó diciendo: “Si ya hay contratos existentes, ¿para qué terminarlos de manera anticipada si sí o sí van a ser requeridos para poder prestar el servicio?”.