El impuesto del 4x1000 vuelve al centro del debate, pues aunque la Ley 2277 de 2022 estableció beneficios para quienes mueven menos de 18 millones de pesos mensuales, desde el sector financiero digital advierten que esta medida no se está cumpliendo en la práctica.

Operación de Cerro Matoso, en riesgo por solicitud de Canacol de terminar contrato de suministro de gas

Las exportaciones de Colombia crecieron un 20,9 % en marzo

Findeter reporta desembolsos por $16,6 billones para 2.220 proyectos financiados en el cuatrienio

Durante un conversatorio denominado “Error 501”, Marcela Torres, de Nu, y Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, cuestionaron la falta de aplicación de esta norma, que podría beneficiar a cerca del 80 % de los colombianos, según cifras del gremio.

Error 501: ⚠️



Han pasado más de 500 días desde que venció el plazo para implementar la interoperabilidad del 4x1000.⏳



Y seguimos igual: una solución que ya está en la ley, que beneficiaría a los usuarios, pero que no se ha puesto en marcha. 🚫 pic.twitter.com/4IQQ2FMhx7 — Colombia Fintech (@colombiafintech) May 5, 2026

El punto central es que los usuarios deberían poder estar exentos del impuesto sin complicaciones, pero en muchos casos los procesos siguen siendo engorrosos. Incluso, relataron situaciones en las que las personas no pueden hacer el trámite de forma digital y deben acudir presencialmente a oficinas, lo que retrasa o desincentiva el proceso.

Durante un conversatorio denominado “Error 501”, Marcela Torres, de Nu, y Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, cuestionaron la falta de aplicación de esta norma, que podría beneficiar a cerca del 80 % de los colombianos, según cifras del gremio.

Según los voceros, entidades como la DIAN y el Ministerio de Hacienda tienen la responsabilidad de garantizar que la ley se implemente correctamente. Sin embargo, aseguran que ya han pasado más de 500 días sin que esto ocurra de manera efectiva.

“El 4x1000 es como tener el carro con el freno de mano puesto”, afirmó Torres, al explicar que este impuesto limita la libre movilidad del dinero y afecta la inclusión financiera. De acuerdo con sus estimaciones, cada colombiano podría estar pagando en promedio cerca de 800.000 pesos al año por este concepto.

Pexels Según los voceros, entidades como la DIAN y el Ministerio de Hacienda tienen la responsabilidad de garantizar que la ley se implemente correctamente. Sin embargo, aseguran que ya han pasado más de 500 días sin que esto ocurra de manera efectiva.

Asimismo, los usuarios, en muchos casos, permanecen en bancos tradicionales porque cambiar de entidad implica trámites complejos. Esto, según los expertos, frena la innovación y dificulta el crecimiento de nuevos actores como los neobancos.

Además, señalaron que gran parte de la infraestructura tecnológica del sistema financiero está concentrada en un solo proveedor que maneja la mayoría de las transacciones, lo que complica la implementación de cambios como el contemplado en la ley.

Freepik Asimismo, los usuarios, en muchos casos, permanecen en bancos tradicionales porque cambiar de entidad implica trámites complejos. Esto, según los expertos, frena la innovación y dificulta el crecimiento de nuevos actores como los neobancos.

Desde el sector fintech insisten en que esta situación afecta principalmente a personas de menores ingresos y pequeños emprendedores, quienes podrían beneficiarse directamente de la exención del impuesto.

Por ahora, la DIAN no ha dado una respuesta oficial sobre las denuncias. Entretanto, los líderes del sector hacen un llamado a que se cumpla la normativa y se garantice que los beneficios lleguen realmente a quienes fueron diseñados.