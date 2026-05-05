Para el mes de marzo de 2026, las exportaciones de Colombia fueron de USD5.315,9 millones y presentaron un crecimiento de 20,9 % en relación con marzo de 2025.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este resultado se debió principalmente al aumento del 149,2 % en las ventas externas del grupo de otros sectores.
La entidad reveló que en el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas participaron con el 41,5 % del valor total de las exportaciones; así mismo, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 24,4 %, manufacturas con 17,9 % y otros sectores con 16,1 %.
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Además, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación del 27,4 % en el valor total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá (9,4), India (8,5 %), Países Bajos (5,4 %), Italia (5,1 %), México (4,2 %) y Brasil con 3,8 %.
Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país o una zona franca colombiana.
Estas estadísticas se basan en las declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas exportadoras de estos productos.
Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el cierre de la declaración de exportación, y para la consolidación de las estadísticas se tiene en cuenta la fecha de la declaración y no la fecha de embarque de la misma, excepto para las exportaciones de petróleo y derivados, las cuales sí se registran por fecha de embarque.