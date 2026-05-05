La empresa Cerro Matoso, ubicada en Montelíbano, Córdoba, expresó su profunda preocupación ante el riesgo de cese de sus operaciones como consecuencia de la solicitud de la compañía Canacol Energy de terminar los contratos vigentes de suministro de gas en el país, entre ellos el que mantiene con esta operación minero-industrial.

Hay que resaltar que Canacol Energy provee cerca del 80 % del gas natural utilizado en la operación, lo que Cerro Matoso indicó que compromete la continuidad de sus actividades producto de esta solicitud.

“Esta medida, considerada por la empresa como improcedente y arbitraria, fue solicitada presuntamente por Canacol Energy ante una Corte de Alberta (Canadá) el 28 de abril, en el marco de un proceso de reestructuración organizacional, petición que será analizada por esta Corte”, resaltó Cerro Matoso.

Agregaron en un comunicado que en su proceso productivo el gas natural es un insumo crítico para la operación continua de sus equipos principales, que funcionan 24 horas al día. Resaltaron que en particular, la empresa cuenta con dos hornos que deben mantenerse en operación para conservar su régimen térmico y garantizar su integridad estructural.

“Sin suministro de gas natural, estos equipos no pueden operar al no tener ningún tipo de sustituto. Un eventual cese de actividades de Cerro Matoso por falta de suministro de gas natural tendría un impacto irreversible para la empresa, el sur de Córdoba y el país”, expresaron.

A su vez, recordaron que en 2025, la compañía generó más de 2.000 empleos, entre directos y contratistas; aportó al Estado colombiano $334.570 millones por conceptos de regalías e impuestos; y destinó más de $10.600 millones en programas sociales que han aportado a la reducción de pobreza en los hogares de las comunidades vecinas.

Asimismo, insistieron en que existe el riesgo de afectaciones estructurales en los hornos, cuyas fallas podrían implicar costos estimados entre $550.000 millones y $730.000 millones cada uno, así como tiempos de reparación superiores a 10 meses. A esto se suma que, por cada día de suspensión de la operación, se estiman pérdidas cercanas a $1.000 millones para el país, asociadas, entre otros factores, a menores ingresos por impuestos y regalías. Por otra parte, precisaron que se dejarían de producir aproximadamente 95 toneladas diarias, lo que representaría pérdidas para la empresa cercanas a $5.100 millones por día, además de la suspensión de contratos y de la adquisición de bienes y servicios por cerca de $1.800 millones diarios.

“La compañía ha sostenido conversaciones con Canacol Energy durante los últimos meses y se encuentra en etapa de negociación buscando acuerdos y brindando apoyo en el marco de su situación financiera. Por lo anterior, Cerro Matoso manifiesta su sorpresa ante la solicitud de terminación del contrato de suministro de gas, poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de equipos humanos y activos, así como el abastecimiento de poblaciones de la Costa Atlántica que se verían afectadas por importantes incrementos en los precios de las facturas de gas de los usuarios, debido a la terminación de distintos contratos que tiene actualmente Canacol”, puntualizaron.