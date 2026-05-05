El precio del dólar en Colombia para este martes 5 de mayo inició con un promedio de $3.720, lo que significó un aumento de $13 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.707,58.

La divisa estadounidense se fortalecía el martes en el mundo, en un momento en que la reanudación de las hostilidades en la guerra de Oriente Medio impulsó la demanda de activos refugio, mientras que el yen se estabilizaba en un mercado poco activo después de que la supuesta intervención de Tokio la semana pasada provocara fuertes subidas.

De acuerdo con analistas, los temores inflacionistas se han avivado en todo el mundo después de que el cierre del estrecho de Ormuz —una arteria vital para aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo— desencadenara una crisis energética que ha mantenido los precios del crudo en gran medida por encima de los 100 dólares el barril desde que estalló la guerra a finales de febrero.

A su vez, los precios del petróleo bajaban más de 1% el martes, tras haber subido hasta 6% en la sesión anterior, ante los indicios de que la Marina de Estados Unidos está aflojando el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, lo que podría abrir el suministro procedente de Oriente Medio.