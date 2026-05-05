La Junta Directiva de ISA designó a Olga Patricia Castaño Díaz como la presidenta encargada de la empresa de energía tras el fallo del Consejo de Estado que tumbó el nombramiento de Jorge Carrillo.

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La compañía indicó que Castaño Díaz, quien se desempeñaba como vicepresidente de Estrategia desde 2014, es administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, con un Master of Science in Operational Research, de la Universidad de Lancaster, Inglaterra y un certificado en General Management and Advanced Leadership en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

De acuerdo con ISA, también ha estado en el cargo de “Gerente de Gestión Corporativa en ISA Vías en Chile y lideró la transformación organizacional que derivó en la separación del rol matriz de ISA en 2013; adicionalmente, ha liderado las últimas cuatro formulaciones estratégicas de ISA y su implementación”.

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En total, Olga Patricia Castaño ha laborado por más de 26 años en ISA.

Además, Juan Pablo Zárate Perdomo fue elegido como presidente de la Junta Directiva, quien es miembro independiente y se venía desempeñando como presidente de la misma desde abril de 2025.

Anulación de la elección de Jorge Carrillo

La Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA). El proceso judicial se adelantó tras una demanda de nulidad electoral presentada el pasado mes de febrero por el diputado Luis Peláez.

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En el recurso, se cuestiona la experiencia acreditada por Carrillo y en la actuación de la Junta Directiva.

El fallo establece que el acto de nombramiento estuvo afectado por vicios de expedición irregular en el procedimiento de selección que habrían distorsionado la evaluación de los candidatos, permitiendo que Carrillo pasara de los últimos puestos a ocupar un lugar determinante en la decisión final.

Según la Sala Quinta, durante el proceso hubo cambios sustanciales en los criterios de evaluación después de la primera calificación de aspirantes, lo que incidió en la puntuación de los candidatos. Esta modificación habría favorecido a Carrillo y perjudicado a otros participantes sin justificación.

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Además, el tribunal señaló que la Junta Directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden al Comité de Talento Organizacional, excediendo sus competencias en el desarrollo del proceso. También se objetó la forma en que se atendieron los informes de la firma cazatalentos, los cuales advertían que el perfil de Carrillo no era el más recomendable para el cargo.

A pesar de estas irregularidades, el alto tribunal aclaró que Carrillo sí cumplía con los requisitos de experiencia exigidos para ocupar la presidencia de ISA.