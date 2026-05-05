En medio de la Incertidumbre que ha rodeado el proceso de culminación de las obras en el lado tierra del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad y que opera para la ciudad de Barranquilla, el anuncio hecho el pasado lunes por el ministro del Interior, Armando Benedetti, acerca de una “megareconstrucción” de la terminal aérea ha generado opiniones diversas entre varios sectores en el departamento.

Según el líder de la cartera de Gobierno, por orden del mismo presidente Gustavo Petro, se realizará una visita a las instalaciones del aeropuerto.

“Por instrucciones del presidente Gustavo Petro, con Luis Alfonso Martínez, director de la Aerocivil, nos pondremos al frente de la megarreconstrucción del aeropuerto Ernesto Cortissoz”, afirmó a través de su perfil de X (antes Twitter).

El ministro Benedetti agregó que “la llegada del jefe de Estado tendrá lugar las próximas semanas e incluye anuncios sobre la estructuración financiera y otros detalles de las obras”.

Ante este panorama, desde la Veeduría Ciudadana Aeropuerto Ernesto Cortissoz explicaron que no se tiene claro a dónde van a ir enfocadas las inversiones, pero que están a la expectativa de que aporten al desarrollo de las obras.

“Conocimos que va a llegar una inversión a la región, pero no sabemos de su alcance, así que tendremos que esperar para poder hablar sobre el aporte verdadero al desarrollo de la terminal”, contó.

De igual manera, se mencionó que “las obras en el lado tierra vienen avanzando y antes de una posible visita del presidente tendremos entregada la zona de maletas nacionales, con sus escaleras eléctricas, bandas transportadoras nuevas, ascensores y aire acondicionado”.

Según pudo conocer esta casa periodística, la próxima visita de la veeduría a las obras en la terminal sería a finales del mes de mayo.

Además, siguen vigentes contratos de inversión para intervenciones en el lado aire y para ayudas visuales en las instalaciones del aeropuerto por valor cercano a los $20 mil millones.

Otras propuestas

Durante la última visita de inspección a las obras en el aeropuerto, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, resaltó la disposición de la administración distrital de sumar capacidades para lograr un buen funcionamiento del aeropuerto.

En ese contexto, reafirmó que sigue en firme la propuesta que se le hizo al Gobierno para asumir el control del lado tierra.

“Barranquilla merece un aeropuerto a la altura de su turismo y desarrollo; la apuesta de nuestro alcalde Alejandro Char es convertirnos en un destino internacional para todos. Sabemos que hay una iniciativa privada radicada en la ANI, pero sigue en firme nuestra propuesta”, comentó.

Con respecto a lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que la Iniciativa Privada Puerta de Oro avanza en un proceso de estructuración para identificar las intervenciones que actualmente adelanta la Aerocivil y armonizarlas con el esquema de inversiones previsto.

De esta manera, la iniciativa corresponde a un proyecto sin desembolso de recursos públicos que se encuentra en etapa de factibilidad, con una inversión estimada de 3,1 billones de pesos.

Dentro del alcance de esta misma también se contempla la ejecución de obras requeridas para la modernización de la terminal, así como la proyección del aeropuerto hacia una nueva fase de desarrollo.

Un llamado de urgencia

La modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz sigue siendo una necesidad que no da espera. En ese sentido, varios gremios han solicitado celeridad debido a las diversas problemáticas que afectan la prestación del servicio a propios y visitantes.

Dicho esto, el pasado fin de sema algunas instalaciones de la terminal aérea estuvieron casi seis horas sin fluido eléctrico debido a labores de mantenimiento en la autogeneradora E2 que alimenta las zonas comerciales y salas de espera.

De acuerdo a la información recopilada, estos mantenimientos preventivos seguirán durante las próximas semanas en los días de menor afluencia de pasajeros en la terminal aérea.