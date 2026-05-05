Un balance positivo presentó la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) sobre su gestión entre agosto de 2022 y marzo de 2026, periodo en el que canalizó $16,6 billones para la financiación de 2.220 proyectos en 773 municipios del país, abarcando 30 departamentos y Bogotá.

El informe, dado a conocer por su presidente, Carlos Alberto Saad Llinás, evidencia un enfoque marcado hacia los territorios con mayores necesidades. De hecho, el 92% de los recursos llegó a municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, donde se ejecutaron 865 iniciativas, consolidando una estrategia de cierre de brechas sociales y económicas.

La inversión se concentró principalmente en el sector energético, que recibió el 32,5% de los recursos, seguido por desarrollo urbano y vivienda (18,3%), transporte (13,5%) y saneamiento fiscal (10%). También se destinaron fondos a salud (8,4%), agua potable y saneamiento básico (8%), educación (3,7%) y otros sectores.

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En lo corrido de 2026, la entidad ha mantenido el ritmo de ejecución. Solo en el primer trimestre desembolsó más de $1,42 billones para 244 proyectos en 428 municipios de 27 departamentos, iniciativas que buscan reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida en distintas regiones.

Dentro de las obras financiadas se destacan proyectos de energías limpias como los parques solares Doña Juana, en La Dorada, y San Francisco, en Palestina (Caldas), este último vinculado a la Central Hidroeléctrica de Caldas y considerado un referente de transición energética.

A nivel territorial, también se han respaldado iniciativas como el mejoramiento de vías rurales en Gamarra (Cesar), la recuperación ambiental del ecoparque Corazón de Pance en Cali, la construcción de infraestructura educativa en Jamundí y el desarrollo del parque metropolitano Alma Viva en Villavicencio.

En materia de salud, sobresale la finalización de la torre materno infantil del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en Neiva. Asimismo, Findeter ha contribuido a la financiación de más de 13.800 viviendas en 230 municipios del país.

En Bogotá, la entidad ha participado en la rehabilitación de la línea Tibitoc–Casablanca, mientras que en otras regiones ha apoyado proyectos educativos y el fortalecimiento de redes hospitalarias, como en Cundinamarca.

Ejecución de proyectos

Más allá de la financiación, Findeter ha ejecutado directamente 941 proyectos en 559 municipios, administrando recursos por $6,1 billones. Este rol ha sido clave para la implementación de programas del Gobierno nacional y entidades territoriales.

Entre las iniciativas en marcha se encuentran 82 puntos de abastecimiento solidario del programa Hambre Cero, orientados a fortalecer la seguridad alimentaria, y 41 proyectos de infraestructura universitaria en 16 departamentos, con el objetivo de ampliar la cobertura de la educación superior pública.

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La entidad también ha fortalecido la economía popular mediante convenios con comunidades indígenas, rurales y organizaciones sociales. En conjunto con diferentes ministerios, se han desarrollado proyectos de acceso al agua, bancos de iniciativas territoriales y programas dirigidos a pueblos indígenas como los Pastos y Quillacingas.

Como parte de su proyección, Findeter buscará ampliar su cobertura en regiones donde históricamente ha sido limitada su presencia, aumentar los desembolsos en sectores estratégicos y fortalecer su participación en proyectos relacionados con el cambio climático.

Además, prevé consolidar su capacidad técnica con la entrega de 181 proyectos de asistencia, reafirmando su papel como instrumento clave para el desarrollo territorial en Colombia.