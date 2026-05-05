El presidente de la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás, reportó este martes que la entidad ha desembolsado $16,6 billones para financiar 2.220 proyectos en 773 municipios de 30 departamentos del país durante el presente cuatrienio.

Lea más: Gobierno solicitó al Consejo de Estado revocar la suspensión provisional del traslado de $25 billones de los fondos privados a Colpensiones

El directivo presentó así los resultados de gestión de la entidad para el período comprendido entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2026.

“Estos recursos llegaron principalmente a 708 municipios (92%) de categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, a los territorios con mayores necesidades básicas insatisfechas en los cuales la entidad ha financiado 865 proyectos (el 39% del total de proyectos financiados).

Los desembolsos están distribuidos principalmente en el sector energético (32.5%), desarrollo urbano y vivienda (18.3%), transporte (13.5%), saneamiento fiscal (10%), salud (8.4%), agua potable y saneamiento básico (8%), educación (3.7%), otros sectores (5 sectores 5.7%)“, se lee en el informe.

Ver más: Las exportaciones de Colombia crecieron un 20,9 % en marzo

Al respecto, Saad destacó que “Findeter, como banca de desarrollo, ha priorizado la inversión en los territorios a los que antes no llegaban los recursos. Hoy en día, de la mano del Gobierno Nacional hemos desembolsado más de $16,6 billones para financiar proyectos en sectores clave para el desarrollo como eficiencia energética, salud, educación, vivienda, transporte entre otros”.

Indicó además que en el primer trimestre de 2026, Findeter ha desembolsado más de $1,42 billones para la financiación de 244 proyectos en 428 municipios de 27 departamentos, incluyendo Bogotá.

Entre los proyectos financiados en los últimos cuatro años están en el Caribe iniciativas como el mejoramiento vial entre los centros poblados de La Estacion y Palenquillo en la zona rural de Gamarra, Cesar, y la financiación de 13.848 unidades de vivienda en 230 municipios entre ellos, el Carmen de Bolívar (Bolívar). Y también en Bolívar se dio la construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva.

Lea también: Convocatoria FAC 2026: así puede inscribirse para ser suboficial en la Fuerza Aeroespacial Colombiana