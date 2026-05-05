La edición número 30 de Rock al Parque 2026 no solo traerá conciertos, sino una serie de experiencias que convertirán a la ciudad en un gran escenario musical, indicaron los organizadores.

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Este año, el evento apostará por llevar el rock a distintos rincones de Bogotá con actividades que irán más allá de su tradicional formato.

Una de las principales novedades será la estrategia “Rock al Parque llega a tu barrio”, con escenarios móviles que permitirán a bandas locales presentarse en diferentes localidades. Esta iniciativa busca descentralizar el festival y darle mayor visibilidad a nuevos talentos.

🎬 Así se vivió en la #FILBo2026 la presentación de 'Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena'.



Un encuentro que recorrió la historia de uno de los festivales más emblemáticos del país.



⬇️ pic.twitter.com/leQu7wL8a8 — RockalParqueOFICIAL (@rockalparquefes) May 3, 2026

Además, los asistentes podrán interactuar con una instalación especial en el Parque Simón Bolívar. Se trata de la escultura “La Rockera”, que incluirá un código QR para revivir momentos históricos del festival, desde sus primeras ediciones hasta la actualidad.

Otra de las apuestas será el protagonismo de espacios alternativos como la Media Torta, donde se presentarán agrupaciones destacadas que no harán parte del cartel principal, pero que tendrán una vitrina importante frente al público.

X @rockalparquefes Rock al parque cumple 30 años

En cuanto a la música, aunque aún no se ha revelado el cartel oficial, ya se confirmaron las fechas principales: el 10, 11 y 12 de octubre. Durante esos días, el Parque Simón Bolívar será nuevamente el epicentro del festival, con la participación de artistas nacionales e internacionales.

Como parte de la conmemoración, también se lanzará una edición especial en vinilo que reunirá canciones de bandas emblemáticas que han pasado por el evento a lo largo de sus 30 años de historia.

Bajo el concepto “Bogotá, ciudad rock”, esta edición buscará equilibrar la presencia de grandes headliners con nuevas propuestas, consolidando al festival como una plataforma clave para la escena musical.