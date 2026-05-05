Celebridad, poder y arte se dieron la mano este lunes en una Met Gala que prometía cierta polémica al estar patrocinada por el magnate Jeff Bezos, pero que finalmente transcurrió con normalidad y sin apenas comentarios públicos de los invitados.

Si en las semanas anteriores se escucharon llamadas al boicot de un grupo activista que empapeló Nueva York con carteles de denuncia, no hubo rastro de protesta más allá de un espontáneo que intentó saltar el perímetro de seguridad y fue interceptado en unos segundos.

La temática de la velada, ‘La moda es arte’, en cambio, ofreció un gran abanico creativo a la hora de vestirse para los cerca de 400 invitados, entre los que destacaron divas como Beyoncé, Madonna y Blake Lively, magnates tecnológicos y hasta miembros de la realeza.

Las más esperadas

La cantante Beyoncé protagonizó uno de los momentos más esperados al reaparecer en el evento benéfico después de una década junto a su hija mayor, Blue Ivy, y su marido, Jay Z, con un vestido transparente con un esqueleto plateado superpuesto, una corona y una larga capa de plumas.

SARAH YENESEL/EFE NEW YORK (United States), 04/05/2026.- US music figures Jay-Z (L), Beyonce (C), and Blue Ivy (L) pose on the red carpet for the 2026 Met Gala.

Madonna se tomó al pie de la letra el código de la fiesta y llegó a la alfombra roja haciendo una ‘performance’, con un barco fantasmagórico en la cabeza y rodeada de jóvenes que llevaban un velo en los ojos y estaban conectados a la artista por una tela.

SARAH YENESEL/EFE NEW YORK (United States), 05/05/2026.- US singer and songwriter Madonna poses on the red carpet for the 2026 Met Gala.

Otra de las sorpresas fue la actriz Blake Lively, con un espectacular vestido en tonos pastel que cubría la escalinata del Museo Metropolitano de Arte (Met), y que apareció en público después de que llegara a un acuerdo para no ir a juicio con Justin Baldoni, su antiguo compañero de reparto y director de la película ‘It ends with us’.

EFE US actor Blake Lively poses on the red carpet for the 2026 Met Gala, the annual benefit for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, in New York, New York, USA, 04 May 2026.

Sorpresas y tradiciones

Pero, si de moda se trata, quedarán para el recuerdo el vestido de burbujas de la olímpica Eileen Gu; el antifaz con forma de billete de dólar de Sarah Paulson; el disfraz de ‘anciano’ de Bad Bunny; la máscara de espejo de Katy Perry o el ‘look’ descalzo y con turbante de Doechii.

EFE Chinese-US freestyle skier Eileen Gu poses on the red carpet for the 2026 Met Gala.

SARAH YENESEL/EFE NEW YORK (United States), 05/05/2026.- US actor Sarah Paulson poses on the red carpet for the 2026 Met Gala.

EFE/ Octavio Guzmán Bad Bunny se disfrazó de anciano para la Met Gala.

SARAH YENESEL/EFE NEW YORK (United States), 05/05/2026.- US singer Katy Perry poses on the red carpet for the 2026 Met Gala.

Otros eligieron hacer homenaje al arte de manera más literal: Tessa Thompson lució un vestido de color azul y los dedos manchados de pintura en referencia al color emblemático de Yves Klein, y se vieron cuadros de Matisse, nenúfares de Monet o la gran ola de Kanagawa.

SARAH YENESEL/EFE NEW YORK (United States), 05/05/2026.- American actress Tessa Thompson poses on the red carpet for the 2026 Met Gala.

La gala empezó de nuevo con un espectáculo, protagonizado por el actor de Broadway Joshua Henry, que entonó ‘Somebody to love’, de Whitney Houston, bajo la atenta mirada de la editora de moda Anna Wintour, cerebro del evento, y Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos y también patrocinadora de la tradicional gala.

La velada también acabó como se esperaba: con la prensa esperando a Rihanna, que llegó ‘fashionably late’ junto a su marido, Asap Rocky, con un corpiño de pedrería y envuelta en una tela satinada que, dijo, estaba inspirada en su Barbados natal y en las caracolas del mar.

EFE Barbadian singer Rihanna (L) and US rapper ASAP Rocky (R) pose on the red carpet for the 2026 Met Gala.

Representantes del poder

Entre los invitados había apellidos con pedigrí, entre ellos, el magnate Michael Bloomberg o algunos hijos de los magnates George Soros y Rupert Murdoch, así como miembros de la realeza de Jaipur, el marajá Sawai Padmanabh Singh y la princesa Gauravi Kumari.

SARAH YENESEL/EFE NEW YORK (United States), 05/05/2026.- New York City former mayor Michael Bloomberg and his daughter, philanthropist Georgina Bloomberg, pose on the red carpet for the 2026 Met Gala.

EFE Maharaja Sawai Padmanabh Singh (L), Princess Gauravi Kumari of Jaipur (C) and Prabal Gurung (R) pose on the red carpet for the 2026 Met Gala.

La noche reúne a varios de los grandes empresarios tecnológicos de Estados Unidos, como Evan Spiegel (Snapchat) pero la mayoría evitaron la exposición a la prensa: el propio Bezos; el máximo ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, o el CEO de Instagram, Adam Mosseri, que no cruzaron por la alfombra roja.

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