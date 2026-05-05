Celebridad, poder y arte se dieron la mano el lunes 4 de mayo en una Met Gala que prometía cierta polémica al estar patrocinada por el magnate Jeff Bezos, pero que finalmente transcurrió con normalidad y sin apenas comentarios públicos de los invitados.

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Si en las semanas anteriores se escucharon llamadas al boicot de un grupo activista que empapeló Nueva York con carteles de denuncia, el lunes no hubo rastro de protesta más allá de un espontáneo que intentó saltar el perímetro de seguridad y fue interceptado en unos segundos.

La temática de la velada, ‘La moda es arte’, en cambio, ofreció un gran abanico creativo a la hora de vestirse para los cerca de 400 invitados, entre los que destacaron divas como Beyoncé, Madonna y Blake Lively, magnates tecnológicos y hasta miembros de la realeza.

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Entre las celebridades latinas que se robaron las miradas en la Met Gala estuvo el cantante de reguetón puertorriqueño Bad Bunny, quien apareció en la alfombra roja disfrazado de anciano.

EFE/ Octavio Guzmán Bad Bunny se disfrazó de anciano para la Met Gala.

Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el ‘Conejo malo’ lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras.

Su conjunto para una velada temática con el título ‘La moda es arte’ fue un simple, pero efectivo traje negro.

EFE/ Octavio Guzmán Bad Bunny se disfrazó de anciano para la Met Gala.

Sin embargo, el ‘look’ no fue lo único que llamó la atención del reguetonero. En redes sociales se ha vuelto viral un video protagonizado por Bad Bunny y nada más y nada menos que su exsuegra, la empresaria estadounidense Kris Jenner, madre de la exitosa modelo Kendall Jenner, con quien el puertorriqueño sostuvo un noviazgo de alrededor de 10 meses en 2023.

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SARAH YENESEL/EFE Kris Jenner en la Met Gala 2026.

En las imágenes se observa al intérprete de ‘Tití me preguntó’ y a la socialité saludándose, pero de manera muy fría, según han comentado los usuarios de redes sociales.

Los famosos se encontraron de frente en el importante evento de moda y se dieron un incómodo abrazo, sin ni siquiera cruzar mirada ni palabras.

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