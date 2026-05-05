En cuestión de días, Roommates logró posicionarse entre lo más visto de Netflix, porque cuenta una historia de experiencias reales de la vida universitaria.

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Y es que la película ha llamado la atención por su enfoque poco convencional dentro de la comedia. Los críticos han señalado que no tiene finales previsibles, y presenta relaciones marcadas por la incomodidad, los conflictos constantes y la falta de límites claros.

La historia sigue a Devon, interpretada por Sadie Sandler, hija de Adam Sandler, una joven que llega a la universidad con la expectativa de comenzar una nueva etapa, pero termina enfrentando una convivencia complicada con Celeste, personaje de Chloe East.

La narrativa de la película se construye una especie de “guerra silenciosa” entre compañeras, en la que la privacidad, los celos y la inmadurez emocional juegan un papel central.

Uno de los elementos que más ha generado conversación es la presencia de figuras vinculadas a familias influyentes en la industria, como Bella Murphy, hija de Eddie Murphy, lo que introduce una lectura crítica sobre el fenómeno de las llamadas “nepobabies”.

Detrás del proyecto está la directora Chandler Levack, quien opta en mostrar cómo en la transición a la adultez, las personas buscan conexiones sin tener aún claridad sobre su identidad.

El guion, desarrollado por Jimmy Fowlie y Ceara O’Sullivan, conocidos por su trabajo en Saturday Night Live, combina situaciones exageradas con momentos que resultan fácilmente reconocibles para quienes han vivido experiencias similares.

La película se diferencia al centrarse en la relación entre dos mujeres y explorar sus conflictos desde una perspectiva más actual.

El resultado es una producción que mezcla humor con incomodidad, logrando conectar con una audiencia joven que se identifica con los desafíos de compartir espacios, construir vínculos y encontrar su lugar en una etapa clave de la vida.