Hace días la actriz Lina Tejeiro dio a conocer su embarazo a través de sus redes sociales lo que le dio a sus seguidores una alegría indescriptible.

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Ahora Tejeiro publicó nuevas imágenes de su embarazo, generando conversación entre seguidores y figuras del entretenimiento.

Entre las reacciones destacaron mensajes de artistas como Mike Bahía, quien expresó su emoción por el momento que vive la actriz, así como comentarios de Juliana y el actor Juan Pablo Barragán, quienes también se sumaron con palabras de apoyo.

“Para ti solo amor!!! Y cosas bonitas... ¡¡Siempre te abrazo y te deseo lo mejor de lo mejor!!“, le escribieron.

En las fotografías, Tejeiro mostró el avance de su embarazo, destacando su abdomen en varias tomas. Además, incluyó a sus mascotas en algunas imágenes, integrándolas a esta nueva etapa que ha decidido compartir con su comunidad digital.

El contenido estuvo acompañado por un mensaje inspirado en una canción de Greeicy Rendón. Se ve con el cabello más largo y disfrutando su proceso.

Y es que la actriz dijo que estaba esperando su primer hijo el pasado 30 de abril, cuando compartió un video con imágenes de una ecografía.

Desde entonces, sus seguidores han seguido de cerca cada actualización, atentos a nuevos detalles.

Sin embargo, uno de los aspectos que más expectativa ha generado es la identidad del padre del bebé, información que hasta ahora no ha sido revelada.