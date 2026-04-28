Ryan Castro anunció su primer concierto en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, que se realizará el próximo 31 de octubre bajo el nombre de ‘Awooween’.

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El anuncio lo hizo luego del éxito de su presentación en el Estadio Atanasio Girardot, donde reunió a cerca de 47.000 personas en un espectáculo que se extendió por cinco horas.

Durante ese concierto en Medellín, Ryan Castro estuvo acompañado por 17 artistas invitados, entre ellos el jamaiquino Sean Paul, con quien interpretó el remix de “Ba ba bad”.

También compartió escenario con J Balvin, con quien adelantó canciones de su próximo álbum conjunto titulado ‘Omerta’.

La lista de invitados incluyó además a figuras como Feid, Maluma, Sech, Zion y Jorge Celedón, entre otros.

El artista también ha tenido presencia internacional. Recientemente fue invitado por Karol G a su presentación en Coachella, donde la cantante hizo historia como una de las figuras latinas más destacadas del evento.

Además, el pasado 16 de abril lanzó junto a Maluma el sencillo “Pa’ la seca”, ampliando su catálogo de colaboraciones.

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