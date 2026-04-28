El gobierno de Eduardo Verano, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico, lidera la celebración del Día Internacional de la Danza 2026 este 30 de abril en el municipio de Polonuevo, donde la danza se reafirma como una expresión viva de identidad, tradición y creatividad.

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La cita será en la Plaza 7 de Agosto, a partir de las 4:00 p. m., donde el talento, la diversidad y el ritmo de las agrupaciones seleccionadas llenarán de color y movimiento este importante escenario cultural del departamento.

En esta edición, ‘Colombia danza en Polonuevo, el diamante del Atlántico’ reunirá a destacadas agrupaciones provenientes de distintos municipios, que cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria realizada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico.

Día de la danza.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó la importancia de preservar y fortalecer la danza como patrimonio cultural de la región. “En el Atlántico, la danza es más que una expresión artística; es memoria, identidad y un puente que nos conecta con nuestras raíces en el Caribe colombiano. Reconocemos el trabajo invaluable de los grupos de danza en todo el departamento y la región Caribe, que con disciplina y pasión mantienen vivas nuestras tradiciones. Nos llena de orgullo exaltar a los maestros que han dedicado su vida a formar generaciones y a custodiar este legado cultural”.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, reiteró el compromiso institucional con el sector. “Desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio seguimos impulsando acciones que fortalezcan los procesos dancísticos en el departamento y proyecten el legado de la danza del Atlántico hacia el mundo. Esta celebración es una muestra del compromiso del gobierno de Eduardo Verano de la Rosa con nuestros artistas y con la salvaguarda de nuestras tradiciones”.

Talento en escena

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza, la Secretaría de Cultura y Patrimonio adelantó una convocatoria dirigida a agrupaciones del departamento que harán parte de la programación oficial en el municipio de Polonuevo, donde presentarán muestras de danza folclórica, popular, contemporánea y urbana.

La enlace del Área de Danza del Atlántico, Armida Meriño Bolaño, indicó que, como resultado de este proceso, fueron seleccionadas nueve (9) agrupaciones, entre ellas: Son de Pajarito de Carreto (Candelaria), Colectivo ContraKuerpo (Malambo), Expresión (Puerto Colombia), Fundación Artística Fuego en los Pies (Candelaria), Fundación Estampas Colombianas (Soledad), Academia de Danza Fuerza Viva (Soledad), Fundación Cultural y Folclórica SEFORDE (Sabanagrande), Semillero de la Tradición Cumbión 79 (Baranoa) y Escuela de Danza Son de mi Tierra (Campo de la Cruz).

De igual manera, el municipio anfitrión, Polonuevo, se vincula a esta celebración con la participación de cinco (5) agrupaciones locales, entre ellas: Movimiento Artístico Expresiones, Corporación Folclórica Pasión por la Danza, Comparsa Baila Conmigo, Escuela de Danza Tradiciones de mi Tierra y Fundación Folclórica Tambo, Ritmo y Tradición.

A esta muestra artística se suma, además, como grupo invitado, la Corporación Cultural Quero Tambó, del municipio de Baranoa.

Meriño extendió una invitación a los atlanticenses y turistas a sumarse a esta gran celebración, que no solo enaltece la danza como manifestación cultural, sino que también fortalece el tejido social y promueve el trabajo articulado entre la administración departamental y municipal.

“En total, serán 15 agrupaciones las que se darán cita este 30 de abril en Polonuevo, en una jornada que promete convertirse en el mejor escenario para vivir una experiencia vibrante, llena de música, folclor y talento en movimiento. La Gobernación del Atlántico continúa apostándole al arte que habita en el cuerpo como motor de desarrollo, integración y generación de conocimiento. Los esperamos”, expresó Meriño.

Día de la danza.

Fabián Escalante, coordinador de Cultura de Polonuevo, destacó el orgullo del municipio por ser sede de esta celebración. “En nombre de nuestro alcalde, Óscar Avilez Oliva, para Polonuevo es un honor recibir este gran evento que exalta la danza y nuestras tradiciones. Nos llena de alegría abrirle las puertas a todo el departamento y mostrar el talento y la calidez de nuestra gente. Este tipo de encuentros fortalecen la cultura en el territorio y motivan a nuestras nuevas generaciones a seguir creciendo a través del arte”, expresó Escalante.

Maestros de la danza en el Atlántico

Como parte central de la programación, el Consejo Departamental de Danzas del Atlántico realizará un reconocimiento especial a cinco maestros de la danza, exaltando su trayectoria, dedicación y valioso aporte a la preservación y transmisión del legado cultural en el departamento.

Entre los maestros destacados están: Aseneth Rojas (Polonuevo), Omaira Niebles (Soledad), Paola Andrea Maldonado (Santo Tomás), Jacqueline Márquez (Usiacurí) y José Vásquez Viloria (Santa Lucía).

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Nayib Fontalvo, presidente del Consejo Departamental de Danzas del Atlántico, resaltó el significado del reconocimiento.

“Hablar de estos cinco maestros es hablar de vida, de memoria y de raíces que siguen floreciendo en cada generación. Son guardianes de nuestra identidad, sembradores de sueños y de tradición en cada niño, joven y comunidad que han tocado con su enseñanza. Esta exaltación es un acto de gratitud por su entrega incansable y por mantener viva la danza como un latido permanente del Atlántico”.